El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el Programa de Regularización Fiscal 2026, una estrategia que incluye descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes que mantienen adeudos fiscales. Pueden aplicar personas físicas, así como también empresas y MiPymes que deseen regularizar su situación tributaria. El objetivo de esta medida es incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el pago de deudas pendientes. El apoyo aplica para adeudos generados en 2024 o en años anteriores, siempre que hayan sido determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Conoce los detalles de este beneficio exclusivo y sácale provecho, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional. A través de este programa, los contribuyentes pueden obtener la eliminación total de multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que el adeudo incluya contribuciones federales no pagadas o cuotas compensatorias. Cuando los créditos fiscales estén integrados únicamente por multas relacionadas con obligaciones distintas al pago, el estímulo será de hasta 90%, siempre y cuando se cumpla con la obligación correspondiente. El beneficio cubre: Asimismo, el programa permite liquidar los adeudos en un solo pago o en hasta seis parcialidades, según la situación del contribuyente. Para solicitar este apoyo, el organismo establece diversos criterios que deben cumplirse, entre ellos: Además, los contribuyentes deberán presentar las declaraciones omitidas y aplicar el estímulo directamente en el sitio web oficial del organismo, dentro del apartado de declaraciones. La iniciativa está enfocada en contribuyentes con adeudos aún no determinados por la autoridad, en proceso de revisión fiscal o con créditos fiscales firmes. En estos casos, será necesario realizar autocorrecciones, desistirse de medios de defensa o presentar las solicitudes correspondientes a través de Mi Portal. Con esta iniciativa, las autoridades buscan la recuperación de adeudos fiscales y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes en México.