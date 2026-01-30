Payoneer, una fintech de pagos transfronterizos para pymes, freelancers y comercios digitales, está reforzando sus operaciones en México con nuevos servicios de cobro local en pesos.

Esto permitirá a sus clientes recibir pagos como operaciones domésticas y no como transferencias internacionales tradicionales.

La firma, que opera en más de 190 países y atiende a cerca de 2 millones de clientes, busca aprovechar el fuerte dinamismo de los pagos digitales transfronterizos ligados al e-commerce y exportación de servicios, un nicho que en México mueve hasta u$s 20,000 millones anuales y crece a tasas cercanas a 40‑45%.

En este contexto, Payoneer define sus nuevos productos como “servicios de cobro mejorados”: un paquete para que vendedores y proveedores de servicios que venden en el país puedan cobrar en pesos desde marketplaces y plataformas como Amazon México, Mercado Libre o Walmart conectados a Payoneer, y luego convertir esos fondos a otras divisas dentro de la misma plataforma, con mayor control sobre costos y tipo de cambio.

“El comercio mundial es dinámico y se transforma en respuesta a factores macroeconómicos y políticas comerciales”, dijo Derek Green, VP de Servicios de Pago de Payoneer”.

Esta jugada refuerza el papel del país como nodo de la nueva ola de pagos transfronterizos digitales, tanto por el crecimiento del e-commerce como por el aumento de pymes y freelancers que facturan servicios al exterior pero quieren cobrar y gastar en moneda local, en un entorno donde también compiten jugadores como Wise, PayPal o Stripe.

Disney tiene nueva cara en México

El nuevo gerente general de The Walt Disney Company en México en realidad se trata de una cara muy conocida en el mundo de los medios del país.

Se trata de Luis Arvizu, que también verá las operaciones Direct-to-Consumer de la empresa en el país.

Arvizu tiene una larga carrera en medios digitales y firmas de tecnología, como ViX Latam, TelevisaUnivision, Yahoo México, MediaMath y MiQ. El ejecutivo, que tomará posesión de su puesto a mediados de febrero, liderará la gestión local de los negocios de Disney en México, incluyendo licencias de consumo, distribución e cine y televisión y, en el área de Direct-to-Consumer, todo lo relacionado con las operaciones locales de Disney+.

Esta división es fundamental para Disney pues incluye dar servicio, a nivel global, a unos 224 millones de usuarios, contando entre Disney+ y ESPN+. En México, estos servicios se agregan dentro de Disney+ y, de acuerdo con diversas fuentes, tendrían casi 6 millones de usuarios.

Wendy’s se hace grande

Wendy’s acelera su apuesta por México y sale a buscar nuevos franquiciatarios para detonar su crecimiento en la frontera norte, con énfasis en Tijuana y el estado de Baja California.

La compañía, con sede en Dublín, Ohio, celebrará el 10 de febrero de 2026 un evento de reclutamiento en San Diego para inversionistas interesados en desarrollar restaurantes en Tijuana, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Actualmente, Wendy’s opera más de 40 unidades en México, pero estima que el mercado puede soportar más de 400 restaurantes en el largo plazo, apoyado en métricas internas que muestran 92% de reconocimiento de marca en zonas donde aún no tiene presencia y tasas de prueba de hasta 71% en mercados consolidados.

Para sustentar la expansión, la cadena de comida rápida ha invertido en marketing local, fortalecimiento de la cadena de suministro, aprobación de proveedores nacionales, un fondo de mercadotecnia nacional y mejoras tecnológicas para impulsar ventas digitales y la experiencia del cliente.