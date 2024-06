Fin&Pay Latam Forum, el encuentro de la industria en la región

Inteligencia Artificial al servicio del cliente; cultura de la innovación; finanzas embebidas y la nueva ola Fintech; flexibilidad financiera y el empoderamiento del cliente; tendencias en recuperos; finanzas portátiles crypto; y Latinoamérica innovadora... todo en un solo lugar: Fin&Pay Latam Forum 2024. Un espacio de innovación en payments para desafiar el modelo tradicional, formular estrategias ganadoras y crear alianzas exitosas.

Este año la agenda contará con representantes de la región uniendo y re-uniendo a los grandes players y líderes del mercado, agentes de transformación digital y de disrupción de modelos del ecosistema financiero y medios de pago. Una gran arena virtual de negocios, redes y debates sin precedentes.

El evento tendrá lugar el 4 de julio, en Puerto Salguero, desde las 14 horas, cuando comience la apertura de acreditaciones con un coffee de bienvenida.

Agenda 2024

Este año el inicio de agenda tendrá el foco puesto en la puesta en marcha de la IA, cómo pasar de la revolución a la acción con propuestas innovadoras y eficientes para optimizar recursos y mejorar la experiencia del cliente de banca y Fintech. En este espacio que moderará Diego San Esteban, Chief Innovation & Business Solutions Advocate, N5 Now; participarán como speakers Nicolás Jodal, CEO, GeneXus; y Pablo Guzzi, Chief Data & Analytics Officer, Ualá. Seguido por un panel que compartirá la experiencia de la alianza de Banco Supervielle con Amazon Web Service.

En el espacio de finanzas embebidas Federico Goldberg, CEO de Manteca disertará sobre la nueva ola de innovación Fintech brindando estrategias para escalar soluciones de forma ágil y a bajo costo, junto a Amilcar Perea, General Manager de Inswitch; con la moderación de Carlos Mendive.

En el espacio de Flexibilidad financiera, el escenario reunirá a Hernán Villegas, CPO de Banco Supervielle; Christian Balatti, CPO de Personal Pay; Gastón Fernitz, Co-Founder & Country Manager en Global 66; y Juan Pablo Grisolía, Líder de Industria de Servicios Financieros y Business Consulting; y Socio de EY, quien oficiará de moderador en un debate sobre la evolución de los pagos; el empoderamiento del cliente; y por qué triunfan las billeteras virtuales y los pagos fraccionados.

En el espacio de nuevos productos, Leandro Sebastián Nocito, Founder & Ceo, Helipagos, presentará las últimas tendencias en recupero de carteras y gestión automatizada de mora.

La segunda parte de la tarde la agenda tratará los temas de Fraude y biometría -más allá de las huellas dactilares-; en un conversatorio que reunirá a María Eugenia Acquaro, Head of LATAM Expansion, Noto; Andrés Watle, Director de Prevención de Fraude, Naranja X; y Andrea Rufino, Head of Marketing Latam, Prove Brasil. La modera de este panel estará a cargo de Diego Batlle. IT & Business Development, de Gobat.

Luego de las 18.30 horas será el espacio para las Finanzas portátiles: crypto, blockchain y tokenización de la mano de Guillermo Escudero de ONG Bitcoin Argentina; Sebastián Heredia Querro, de Wootic; Manuel Beaudroit de Belo; y Guido Messi de Ripio.

El cierre del evento será con un panel internacional, que mostrará la cara más innovadora de Latinoamérica en apertura, inclusión y crecimiento. Participan Diego García, Presidente de la Cámara Paraguaya Fintech; Claudia Simonte, Consultora Independiente y Especialista en Inclusión Financiera; y Gabriel Reiman, CCO, PayGoal

Acerca de CMS Group

El Connection Hub más importante de Europa y Latinoamérica. Creamos experiencias únicas para conectar, transformar e impulsar el éxito de nuestros clientes. Somos expertos en ofrecer experiencias y contenidos únicos que fomentan la innovación y la transformación en las industrias clave de Crédito, Riesgos, Innovación Financiera, Fintech, InsurTech, LegalTech, Compliance y más.

Con más de 800 proyectos de conexión en América y Europa, somos el socio estratégico ideal para entidades financieras, empresas, proveedores de servicios y soluciones. Somos arquitectos de oportunidades. Facilitamos el encuentro entre líderes y visionarios, configurando activamente las tendencias y direcciones de los negocios.