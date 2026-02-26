La presidenta Claudia Sheinbaum retomó lo dicho por Gianni Infantino en el sentido de que, para FIFA, las condiciones actuales en México no obligan a repensar cambios en la programación del Mundial 2026. Las sedes, dijo Sheinbaum “son las que son y no hay ningún cambio”. Esto en cuanto a especulaciones de cambiar los lugares donde se desarrollarán los juegos de la Copa del Mundo, en específico, Guadalajara, capital de Jalisco, donde se realizó el operativo contra Nemesio Osegura, alias “El Mencho”. “Hay que resaltar es que muy pronto se trabajó para regresar a la normalidad. Pueden venir a México, que México está de moda, y que el mundial va a ser una gran celebración”, señaló la presidenta. Después de la ola de violencia en Jalisco y otros estados por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se desató el domingo (febrero 22), después de la aprehensión y abatimiento del máximo líder de la organización criminal, Infantino declaró a la agencia AFP que está “muy tranquilo” y que “todo va a salir espectacular”, en referencia al Mundial 2026. Mientras que el turismo mundial creció en 4%, México aumentó sus turistas un 6.1% en 2025 respecto al año anterior, dijo la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. “Con este avance, podremos llegar a ser el quinto lugar en el mundo en turismo a finales del sexenio”, aseveró. Durante la conferencia mañanera, la secretaria confirmó la inversión de 25 nuevos hoteles por parte de cadenas estadounidenses, entre ellas Wyndham Hotels & Resorts, que ahora invertirán no solo en el Caribe, sino en el centro y norte del país. Mientras el mundo creció 4%, según datos de la ONU Turismo 2025, el continente americano lo hizo solo en 1 punto porcentual. Fue en este contexto que México recibió a 47.8 millones de turistas, un crecimiento superior al resto del mundo. Según datos estimados del WTTC Economic Impact Report 2025, México ya superó el número de turistas internacionales al año, que tenía en 2019, previo a la pandemia. En 2024 ya lo había igualado, con 45 millones de visitantes, pero en 2025 lo superó. Al hablar de visitantes en general, donde se incluyen a los turistas, la secretaria destacó que Estados Unidos mantiene el número de visitantes a México, con casi 14 millones en 2025, similar a lo obtenido en 2024. Llama la atención que los países que incrementaron más su envío de personas fueron Italia, con 13.7%, Canadá, con 11%, y Argentina, con 10.8%, respecto al año previo, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En total, creció el número de visitantes internacionales a México en un 13.6% en 2025, según datos del Inegi. De éstos, como turistas propiamente, fueron los ya mencionados 47.8 millones, que representa un incremento de 6.1%. Entre otros datos destacados está la visita a museos, que creció un 16.8%. Además, llegaron 191.2 millones de pasajeros a los 78 aeropuertos del país, donde el AICM, Cancún y Guadalajara siguen como punteros. Serán 32 las nuevas rutas áereas nacionales ya anunciadas en los últimos dos meses, mientras que en las internacionales se esperan 22 nuevas rutas, entre ellas un vuelo del AIFA a Cartagena y otro del AIFA a Medellín. Se incluyen los ya anunciados en la Fitur: un vuelo de Iberia Madrid-Monterrey, además de dos de Aeroméxico, Monterrey-París y CDMX-Barcelona. En el contexto de los sucesos violentos del domingo pasado, la secretaria de Turismo confirmó que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta están al 100% de funcionamiento.