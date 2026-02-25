Después de los hechos violentos principalmente en Jalisco el domingo pasado, se puso en duda la continuación del mundial en el país. Sin embargo, la presidenta señaló que hay confianza de la FIFA. Destacó al mundial como una razón para impulsar más el turismo, y que “Turismo nos va a dar muy buenas noticias de 2025”, sugiriendo que próximamente se darán a conocer más datos favorecedores sobre el sector. Ya el día de ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había dicho que “todo va a salir muy bien” en los cuatro juegos del mundial programados para Guadalajara. Además, se disputarán dos juegos de repechaje previos en marzo. “Infantino y la FIFA dijo que estamos en comunicación y que tiene confianza” señaló Claudia Sheinbaum. “Si no hubiera confianza, imagínense el peso cómo estaría” haciendo referencia a que la moneda mexicana sigue sólida a pesar de los hechos violentos del domingo. En la conferencia de prensa de esta mañana mostró la opinión también de la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol donde se ve su confianza en que todo saldrá bien en los juegos de Guadalajara. Sheinbaum desde ayer ya había garantizado la seguridad de las personas durante la Copa Mundial de Futbol. Entre los factores de crecimiento de la economía en 2026, la presidenta puso el acento en su plan de inversión y “el mundial nos va a dar mucho también”. Señaló la recuperación de la visa electrónica de Brasil como otro factor para su optimismo. El domingo pasado, debido a la detención del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, en Jalisco, se desataron bloqueos en varios estados del país, quemas de autos, cancelaciones de vuelos y rutas de autobuses. Hoy la presidenta señaló que ya se reanudaron todos los vuelos, rutas de autobuses y las carreteras están libres.