Las acciones del sector turístico y aeroportuario -como Volaris, Aeroméxico y GAP- lideraron las pérdidas en los primeros minutos de la jornada del lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de los operativos de seguridad realizados este domingo en Jalisco, que derivaron en la confirmación de la muerte de Rubén “N”, alias “Mencho”. Los títulos de Volaris (VOLAR) encabezaron los retrocesos, con una caída de 4.64%, al cotizar en 16.64 pesos por acción. Le siguieron Aeroméxico (AERO), con -2.62%, en tanto que en NYSE caían 6.80%; Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), -4.12%; Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), -1.64%; y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), -3.26% (Ciudad de México 9:53 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. La tarde del 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Rubén Oseguera, “El Mencho”, tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron: cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Los hechos detonaron una serie de incidentes violentos en Jalisco y estados colindantes, lo que generó afectaciones en la operación del sector turístico y de transporte. Volaris informó que “es posible” que algunos vuelos presenten afectaciones, mientras que Aeroméxico confirmó la cancelación de vuelos desde y hacia Guadalajara. “El resto de nuestra operación se mantiene sin ajustes”, señaló la aerolínea. Tanto Aeroméxico como GAP alertaron sobre complicaciones en la carretera, principalmente la de Manzanillo, y recomendaron a los pasajeros mantener comunicación directa para obtener información actualizada. En redes sociales circularon videos sobre presuntos disparos dentro de la terminal aérea de Guadalajara. Minutos después, GAP informó que las operaciones continuaban con normalidad, “sin cancelaciones ni afectaciones”. “Es importante precisar que no se han presentado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes”, señaló el operador aeroportuario, al tiempo que atribuyó los videos a una “psicosis” entre pasajeros. Analistas de Kapital Grupo Financiero señalaron que, de prolongarse las afectaciones al turismo y al transporte, podría observarse un impacto en los ingresos del sector en el mediano y largo plazo. En medio de la volatilidad, otras emisoras también ajustaron operaciones. Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) anunció modificaciones en los horarios de operación de Bodega Aurrera, Walmart Supercenter, Walmart Express y Sam’s Club. Sus acciones retrocedieron 0.35% en la BMV. Por su parte, empresas como Coppel, El Palacio de Hierro, Bisquets Obregón, IKEA Guadalajara Expo y Smart Fit informaron la suspensión temporal de algunas unidades en Guanajuato, Jalisco y localidades cercanas.