Rentar un departamento en Airbnb en la Ciudad de México ya no funciona como antes. La Ley de Alquileres Temporales formalizó una actividad que hasta ahora operaba en un marco difuso, y sus efectos son inmediatos.

Desde el 22 de mayo de 2026, los anfitriones que ofrecen hospedajes temporales en plataformas dentro de la Ciudad de México tienen un plazo para inscribirse en el nuevo padrón oficial.

Hasta cuándo hay tiempo de completar el registro obligatorio

El trámite se realiza en el portal estanciaeventual.cdmx.gob.mx y el folio que se obtiene será indispensable para continuar ofertando el servicio de manera legal en la capital.

El plazo vence el 21 de junio de 2026. Como el registro abrió el 22 de mayo y el plazo es de 30 días, contando ese día como el primero, el último día hábil es el 21 de junio. Desde hoy 1° de junio, a los anfitriones les quedan 20 días para registrarse .

Desde el 22 de mayo de 2026, los anfitriones que ofrecen hospedajes temporales en la Ciudad de México tienen un plazo de 30 días para inscribirse en el nuevo padrón oficial.

Cómo completar la inscripción y cumplir con la nueva Ley de Alquileres Temporales

El registro va más allá de lo administrativo: al vincular el RFC del anfitrión, la ubicación del inmueble y las plataformas utilizadas, el padrón conecta directamente la actividad turística con las obligaciones fiscales federales y locales.

Qué pide el registro y a quién aplica

Para obtener el folio, los anfitriones deben ingresar al portal e informar datos de:

identificación

domicilio propio y del inmueble

RFC

acreditación de la propiedad

póliza de responsabilidad civil vigente

las plataformas a través de las cuales operan.

Al iniciar el trámite se genera un prefolio provisional; una vez validada la documentación, se emite el folio definitivo.

Obtener el folio es el punto de partida, no el de llegada. El nuevo padrón convierte una actividad que en muchos casos operaba con baja visibilidad fiscal en una operación identificable y sujeta a supervisión. Por eso, el registro debe ir acompañado de una revisión en tres frentes: