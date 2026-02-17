Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, anticipa que la diferencia entre los gobiernos de México y EE.UU. en torno al transporte de carga quedará resuelta en el corto plazo, al tratarse del único elemento pendiente dentro de la revisión bilateral que puso bajo la lupa la alianza estratégica que mantiene con Delta Air Lines. En conferencia con analistas, la administración detalló que el resto de los puntos en discusión —incluida la devolución de slots a operadores estadounidenses y la gestión de horarios en la capital— ya fueron resueltos. El único tema aún en negociación es el traslado de aerolíneas cargueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. “Las conversaciones entre ambos gobiernos han avanzado muy bien y esperamos que el asunto quede resuelto relativamente pronto”, señalaron directivos. Mientras se concreta el entendimiento bilateral, la aerolínea requiere que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) levante la restricción que hoy le impide añadir nuevas rutas hacia territorio estadounidense desde el área metropolitana de la Ciudad de México. La medida ya obligó a frenar el lanzamiento de la ruta Ciudad de México–San Juan, Puerto Rico. Aun así, la administración calificó el impacto actual como “entre ligeramente negativo y neutral”. “Desde que México recuperó la Categoría 1, hemos crecido fuertemente hacia EE.UU., aproximadamente entre 30% y 35% en capacidad. Hemos invertido significativamente en el mercado transfronterizo en los últimos años”, mencionaron. Al cierre de 2025, Aeroméxico reportó una contracción de 4.6% en ingresos, que se ubicaron en 5,360 millones de dólares. El UAFIDAR cayó 3.8% y la utilidad neta retrocedió 43%, a 352 millones de dólares, de acuerdo con su reporte financiero. Hasta el momento, los títulos de la aerolínea —que cotizan en la New York Stock Exchange (NYSE)— subían 2.22% a 18.40 dólares por acción en operaciones previas a la apertura, según datos de Bloomberg. El fortalecimiento del peso frente al dólar en la segunda mitad del año pasado generó un efecto “positivo” adicional para la compañía. Si bien Aeroméxico mantiene un balance relativamente equilibrado entre ingresos y costos denominados en dólares, directivos señalaron un efecto de “segundo orden”, esto es cuando el peso se aprecia, la demanda de viajes tiende a repuntar. “Cada vez que hemos visto una apreciación fuerte del peso, observamos un incremento en la demanda”, explicaron. Ese impulso comenzará a reflejarse en el primer trimestre de 2026. La administración proyecta un crecimiento de ingresos de entre 10% y 12%, mientras que el EBITDA avanzaría en un rango similar, alrededor de 10%.