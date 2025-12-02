Jubilados con tarjeta de cobro del INAPAM tendrán que cumplir con un nuevo trámite obligatorio

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó el grupo de jubilados que tendrán que cumplir con un trámite obligatorio para garantizar el cobro del apoyo económico. Algunos adultos mayores tendrán que renovar la tarjeta de pagos, en caso de cumplir con ciertas condiciones.

Si bien la tarjeta INAPAM no expira y no requiere renovarse, es importante destacar que algunas situaciones sí lo ameritan. Si está en malas condiciones, se extravió o tienes que actualizar datos personales, se sugiere hacer el cambio en los sitios habilitados.

Algunos jubilados del INAPAM tendrán que tramitar una nueva tarjeta de cobro en México

Un punto a favor es que no hay que realizar ningún trámite adicional, sino que el procedimiento es fácil y rápido. Ten en cuenta las condiciones de la gestión.

¿Qué jubilados tienen que cambiar la tarjeta INAPAM?

El organismo reiteró que todas las tarjetas permanecen vigentes, sin importar el diseño o el año de emisión. Únicamente se solicita una reposición cuando:

La tarjeta está dañada y la información ya no se distingue.

Se perdió y se necesita un duplicado.

Hubo un cambio en los datos personales, como fotografía, nombre o firma.

El trámite no tiene costo y se gestiona en los módulos de Bienestar, de lunes a viernes, entre las 8 y las 14.

Las credenciales siguen siendo válidas sin importar el modelo o el año en que se entregaron. Solo deben reponerse si ya no pueden utilizarse como identificación por su deterioro . Mantenerla en buen estado evita trámites innecesarios.

¿Quiénes pueden acceder a la tarjeta INAPAM?

Podrán inscribirse las personas que cumplan 60 años ese año, es decir, quienes nacieron en 1966. También podrán solicitarla quienes hayan nacido antes y aún no cuenten con el plástico oficial del organismo.

¿Qué necesito para tramitar la tarjeta INAPAM?

Para tramitarla por primera vez o solicitar una reposición, se requiere presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla o carta de identidad)

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 6 meses

Fotografía infantil reciente, a color o blanco y negro, con fondo blanco y sin lentes

Desde el organismo indican que los módulos pueden ubicarse en los Centros de Bienestar de cada entidad. En caso de aprobarse la solicitud, el beneficio podrá acceder a distintos descuentos en transporte, salud, servicios y comercios a nivel nacional.