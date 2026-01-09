Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, completó el año pasado con éxito su primera flotación en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, un hito clave que lo acerca a su debut comercial previsto para agosto de 2026.

Con dimensiones que superan ampliamente a las del histórico Titanic y capacidad para alojar a miles de pasajeros y tripulantes, este gigante del mar se asemeja a una auténtica ciudad flotante.

Su construcción representa una proeza de la ingeniería naval y anticipa una transformación profunda en la experiencia de los cruceros, marcando un antes y un después en la industria.

Más grande que el Titanic: el monstruo de los mares navegará por primera vez en 2026 y contará con capacidad para toda una ciudad. Fuente: Royal Caribbean.

Un coloso del mar que redefine la ingeniería naval

La estructura vertical de este gigante marítimo es tan impactante como sus dimensiones generales. La nave cuenta con 18 cubiertas diseñadas estratégicamente para optimizar el espacio y elevar la experiencia del pasajero. Para garantizar un desplazamiento ágil y cómodo, dispone de 22 ascensores de alta velocidad que conectan de forma eficiente todos los niveles.

Las cifras de esta embarcación resultan abrumadoras frente a cualquier estándar previo. Con un desplazamiento superior a las 250.800 toneladas brutas y una eslora aproximada de 365 metros, supera con holgura al legendario Titanic, que medía 269 metros de largo y desplazaba 46.328 toneladas.

La operación de flotación inicial fue, en sí misma, un verdadero espectáculo de ingeniería. El proceso se extendió por más de 12 horas y requirió el uso de 92 millones de galones de agua para llenar por completo el dique seco, una cantidad equivalente a más de 140 piscinas olímpicas llenándose al mismo tiempo.

Es más grande que el Titanic, funciona como una ciudad flotante y promete cambiar para siempre la experiencia de viajar por mar: así es el Legend of the Seas. Fuente: Shutterstock,

Una ciudad flotante de lujo extremo que redefine el turismo en alta mar

La capacidad de alojamiento de esta embarcación transforma por completo el concepto de turismo masivo en el mar. Con espacio para 7.600 pasajeros y 2.350 tripulante s, la población total a bordo supera las 10.000 personas, convirtiendo al crucero en una auténtica ciudad flotante.

Las instalaciones de entretenimiento y descanso fueron concebidas bajo estándares que compiten directamente con los mejores resorts de lujo del mundo. El barco cuenta con siete piscinas distribuidas estratégicamente en distintos niveles, además de un parque acuático denominado Category 6, presentado como el más grande jamás instalado en un crucero.

En el plano gastronómico, la experiencia también alcanza otro nivel. Los pasajeros podrán disfrutar de cinco restaurantes principales, complementados por decenas de puntos de comida y bares ubicados en las áreas comunes, lo que garantiza una oferta culinaria amplia y diversa, adaptada a todos los gustos y necesidades dietéticas.

Un itinerario inaugural de lujo que conecta el Mediterráneo y el Caribe

El itinerario inaugural de este coloso naval fue diseñado con precisión para ofrecer experiencias únicas en dos de los destinos más codiciados del turismo internacional. Su temporada de debut comenzará en el verano boreal de 2026 en el Mediterráneo, con salidas desde Barcelona y escalas en algunos de los puertos más emblemáticos y atractivos de la región.

La estrategia operativa contempla un aprovechamiento inteligente de las distintas temporadas turísticas del mundo. A partir de noviembre de 2026, el crucero se trasladará al Caribe, donde operará desde Fort Lauderdale, Florida, con recaladas en destinos exclusivos como Perfect Day at CocoCay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.