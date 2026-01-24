Más de 1,500 fans de la banda coreana BTS en México ahorraron para los conciertos que el grupo ofrecerá en el país en mayo de 2026 incluso antes del anuncio oficial del tour, de acuerdo con información de Mercado Pago.

La cuenta digital informó que los seguidores de BTS crearon más de 1,500 apartados con el objetivo de reunir dinero para la compra de boletos y artículos relacionados con los conciertos.

Esta cifra colocó a BTS como el grupo o artista con el mayor número de apartados creados dentro de la plataforma, en un universo de más de 15,000 apartados destinados a conciertos y festivales.

Mercado Pago detalló que varios de estos apartados llevaron nombres específicos asociados al fandom, como army bombs y lightsticks, accesorios que los seguidores utilizan durante los shows en vivo al sincronizarse con el espectáculo.

Ahorro digital para anticipar gastos de alta demanda

Este comportamiento reflejó cómo los fans recurrieron a soluciones financieras digitales para anticipar gastos vinculados a eventos de alta demanda y organizar sus compras con mayor previsión.

La plataforma destacó que, a través de estos apartados, los usuarios también obtuvieron rendimientos diarios gracias a una tasa de rendimiento del 13%, lo que les permitió alcanzar sus metas de ahorro con mayor facilidad.

Además, el uso de estas herramientas permitió a los usuarios separar recursos específicos para un objetivo concreto sin necesidad de abrir nuevas cuentas, lo que facilitó una mejor planeación financiera.

¿Qué son y cómo funcionan los apartados?

Los apartados son herramientas digitales disponibles en aplicaciones bancarias y financieras que permiten dividir el dinero de una cuenta de débito en bolsas virtuales destinadas a objetivos específicos.

A través de estas funciones, los usuarios pueden crear uno o varios apartados, asignarles un monto determinado y nombrarlos según el gasto o meta de ahorro.

El dinero apartado permanece dentro de la cuenta de débito, pero no se considera parte del saldo disponible para gastos cotidianos, lo que ayuda a una mejor administración financiera.

Asimismo, los usuarios pueden transferir fondos entre su saldo disponible y los apartados conforme a sus necesidades.