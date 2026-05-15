Los adultos mayores inscriptos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben tener en cuenta un aviso importante relacionado con el depósito correspondiente a junio de 2026. Habrá un cambio importante en el cronograma que atrasará el pago de la jubilación. El anuncio señala que la fecha habitual de pago tuvo que modificarse debido a que el día programado originalmente coincide con una jornada inhábil para los bancos. Por ello, el organismo decidió adelantar el depósito, medida que podría beneficiar a gran parte de los trabajadores retirados afiliados al organismo. A continuación, los detalles sobre el calendario del ISSSTE. Ten en cuenta además los requisitos para cobrar el apoyo económico. De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE, el pago correspondiente a junio de 2026 se realizará a partir del viernes 29 de mayo. Ese día comenzará el depósito para los pensionados de la institución. El organismo también aclaró que para esta dispersión no se contempla la entrega de bonos, prestaciones extraordinarias ni pagos adicionales, por lo que los beneficiarios únicamente recibirán el monto habitual de su pensión, el cual depende de las condiciones bajo las que cada trabajador se jubiló. El ISSSTE también difundió una serie de medidas preventivas para que las personas pensionadas puedan retirar su dinero con mayor seguridad. Entre las principales recomendaciones destaca acudir acompañado de alguien de confianza al momento de realizar el cobro, con el fin de evitar posibles abusos o incidentes. El organismo recordó además que las pensiones pueden cobrarse en tiendas de autoservicio participantes. También es posible usar la tarjeta bancaria para hacer compras directamente en establecimientos autorizados, evitando así retirar efectivo innecesariamente. En caso de requerir información adicional sobre pagos o funcionamiento de las pensiones, el ISSSTE puso a disposición de sus afiliados el número telefónico 55 5062 0555, así como los correos electrónicos: En cualquiera de las dos opciones, el personal del organismo brinda orientación a pensionados y jubilados. La nueva Ley del ISSSTE en México está dirigida a los trabajadores del Estado incorporados al régimen del Décimo Transitorio. Con ella, la edad mínima para retirarse dejará de incrementarse y comenzará a disminuir de forma gradual en los próximos años. Aquellos adultos mayores que estén interesados en obtener más información sobre el sistema de retiro, deben acceder a través de PensionISSSTE.