El Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia para quienes viajen con visa americana: el permiso no asegura el ingreso automático ni la duración de la estadía dentro del país. Las autoridades remarcaron que la decisión final dependerá de un oficial de migración al llegar al puerto de entrada. A través de un aviso oficial, las autoridades estadounidenses explicaron que “la duración y las condiciones de su entrada son determinadas por un oficial de inmigración en un puerto de entrada de los Estados Unidos”, con lo cual, tener una visa no es garantía de acceso al país. Por otra parte, alertaron que permanecer más tiempo del autorizado puede derivar en sanciones severas o prohibiciones futuras para ingresar nuevamente. El Gobierno de Estados Unidos actualizó las reglas para la exención de entrevistas en trámites de visas no inmigrantes y confirmó que la mayoría de los solicitantes deberán acudir personalmente ante un funcionario consular, incluso menores de 14 años y mayores de 79. Sin embargo, las autoridades aclararon que algunos perfiles podrán quedar exentos de la entrevista presencial. Entre ellos aparecen diplomáticos, funcionarios oficiales y personas que renueven visas de turismo B1/B2 o permisos H-2A dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de su documento anterior. Para acceder a la exención de la visa, los solicitantes deberán cumplir varios criterios establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos también remarcaron que los funcionarios consulares conservan la facultad de solicitar entrevistas presenciales “caso por caso”, incluso cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos para la exención.