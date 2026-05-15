Por lo menos 30 maestros de Morelos tuvieron que abandonar sus centros de trabajo durante el presente ciclo escolar debido a la escalada de violencia e inseguridad que los achecha tanto dentro como fuera de las aulas. Las autoridades educativas confirmaron que estos docentes serán reubicados en otras escuelas tras sufrir extorsiones, robos de vehículos y agresiones directas. Así lo informó Joel Sánchez Vélez, dirigente de la Sección 19 del SNTE, quien anunció la activación de emergencia del protocolo de seguridad magisterial para proteger la integridad del personal docente. La crisis de seguridad no proviene únicamente del exterior. En el interior de las aulas, los reportes sobre conductas violentas de alumnos y padres de familia se multiplicaron de forma preocupante. En el municipio de Emiliano Zapata, maestros denuncian amenazas por parte de sujetos externos, mientras que en planteles de primaria y secundaria se documentaron amagos con armas y objetos contundentes por parte de estudiantes conta sus figuras de autoridad. En Cocoyoc, municipio de Yautepec, la situación llegó al límite cuando una alumna agredió físicamente a una docente y le provocó una herida abierta, lo que derivó en que 10 maestros abandonaran colectivamente la escuela. Los maestros de Morelos no solo enfrentan la violencia al llegar a sus centros de trabajo, sino también en los trayectos hacia ellos. El despojo de automóviles con violencia y las extorsiones telefónicas se convirtieron en una constante que mantiene al magisterio en un estado de temor permanente. En Tejalpa, municipio de Jiutepec, y en Axochiapan, en el oriente del estado, las amenazas directas contra el personal escolar obligaron a traslados temporales fuera de sus municipios de origen. Los trabajadores de la educación, apoyados por áreas de trabajo social, intentan mediar ante las agresiones, pero la frecuencia de los incidentes supera la capacidad de contención. Ante la gravedad de la situación, el sindicato magisterial activó de emergencia su protocolo de seguridad para gestionar los cambios de adscripción de los docentes afectados. Las autoridades educativas del estado confirmaron que los 30 maestros que solicitaron traslado en lo que va del ciclo escolar serán reubicados en escuelas distintas, donde puedan ejercer su labor sin el riesgo que enfrentaban en sus centros de origen. El anuncio se realizó en el marco de los festejos por el Día del Maestro, durante los cuales también se entregaron estímulos económicos a 1,522 profesores con entre 15 y 50 años de servicio.