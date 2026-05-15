MÉRIDA.- Si todo sale bien, el G500, o Grupo de las 500, tal vez debería modificar su nombre, ya que podría comenzar a agregar unidades a su portafolio de estaciones de servicio y gasolineras, ya que el establecimiento de una nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) abre la puerta a tener más unidades, dijo el director general de la empresa. De acuerdo con Guillermo Díez Barroso, CEO de G500, el cambio de gobierno y el surgimiento de la CNE, que sustituyó a la Comisión Reguladora de Energía, son factores que están beneficiando al sector gasolinero, pues desde el arranque de esta administración los permisos y los trámites para la apertura de nuevas estaciones de servicio volvieron a tener un flujo constante. En entrevista con El Cronista, el directivo de la empresa que cuenta con 504 estaciones de servicio en todo el país, aseguró que el mandato que tiene la CNE por parte del Gobierno Federal apunta a fomentar la agilidad y la transparencia en el otorgamiento de permisos y los requisitos para realizar trámites en el sector energético. “Lo que vemos es que son transparentes en los requerimientos y en la atención hacia los usuarios. Antes veíamos algunas eh oficinas cerradas o con poca atención, pero ahora están estas oficinas atendiendo y entendemos que tienen un rezago importante, pero han ido avanzando de manera importante y Idealmente, hacia adelante pues puedo hacer mucho más ágil este tema”, dijo. El directivo mencionó que para este año pretenden incrementar el número de estaciones de servicio que tienen en el país, aunque aclaró que es complicado establecer un número exacto de aperturas. “La idea que tenemos nosotros es tratar de alcanzar a todas las estaciones que podamos, que conozcan nuestra plataforma y en la medida de que se puedan ir avanzando los trámites que vayamos creciendo. No tenemos un número específico, pero sí queremos seguir creciendo y en breve tener un número mucho más grande que el que tenemos hoy”, comentó. Guillermo Diéz Barroso dijo que G500 está preparado para transitar hacia los pagos digitales, pues ya cuenta con una plataforma que incluye un programa de recompensas, geolocalización de las estaciones de servicio de la marca y el pago con tarjeta. Sin embargo, aclaró que el tema de fondo para transitar a eliminar el uso del efectivo en las estaciones de servicio pasa por la costumbre de los mexicanos, quienes todavía prefieren utilizar el dinero físico al digital. “Mientras la moneda en efectivo siga siendo un instrumento válido, todos los comercios tendrán que aceptarlo. Entonces, si tú quisieras reducir los pagos de efectivo en una industria, la gasolinera o cualquier otra, lo que tendrías que hacer es ir reduciendo el efectivo en el mercado”, comentó. Más que restringir los puntos de venta, añadió Díez Barroso, lo que se debe hacer es restringir la circulación del efectivo y que empiecen a utilizar medios digitales o las tarjetas tradicionales. “Digitalizar a todo México será complejo, sobre todo por la amplitud geográfica y las diferencias económicas que tenemos en todo el país, pues habrá zonas que nos tardaremos un poquito en llegar todos los que quieran digitalizar”, aclaró.