La factura de la luz vuelve a entrar en el debate político justo cuando se acerca el verano. Con las temperaturas al alza y el uso del aire acondicionado cada vez más frecuente, cualquier cambio en los impuestos de la electricidad puede tener efecto directo en los hogares, las empresas y los autónomos. El PP pidió al Gobierno que mantenga la rebaja del IVA de la luz al 10% y que no permita su regreso al 21% en junio. El reclamo fue planteado por Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, durante un acto en Málaga, donde advirtió por el impacto que tendría la subida en las familias “ahora que empieza el calor”. Bendodo pidió que la rebaja del IVA de la electricidad “se posponga todo el tiempo que pueda”, al menos “uno o dos meses”. Su planteo llega después de que el Ministerio de Economía confirmara que los tipos reducidos del IVA en electricidad y gas decaerán el próximo 1 de junio, por la moderación de los precios registrada en abril. El dirigente popular cuestionó el momento elegido para retirar la medida. “Ahora que empieza el calor, ahora que empieza a funcionar el aire acondicionado a tope en las viviendas, en las fábricas, ahora es hora de recaudar, ha pensado el Gobierno”, afirmó. La crítica apunta a un punto sensible: el consumo eléctrico suele aumentar en los meses más cálidos y eso puede trasladarse a las facturas. El PP considera que la vuelta al tipo general del 21% llega en un contexto difícil para muchos hogares. Bendodo sostuvo que “no puede ser que haga caja” justo cuando crece el gasto energético y remarcó que “las familias están asfixiadas”. También pidió no “echar más peso en la mochila de la gente”, una frase que busca instalar el debate en el terreno del bolsillo cotidiano. El Ejecutivo defiende que la rebaja fiscal en electricidad y gas debe desactivarse porque los precios se han normalizado frente a los niveles del año anterior. El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó que la evolución de los precios del gas y la electricidad “está bajando respecto a hace un año” y, por ese motivo, “esas medidas se desactivan”. La decisión no alcanza por igual a todas las ayudas. El Gobierno mantendrá las medidas relacionadas con los combustibles, la agricultura y los transportistas. Según explicó el ministro, seguirán vigentes “la bajada del IVA para los combustibles” y “las ayudas a la agricultura y a los transportistas”, mientras se evalúan nuevas decisiones según evolucione la coyuntura de precios. El argumento oficial se apoya en la evolución de los indicadores. España señaló que los datos macroeconómicos, incluido el IPC publicado esta semana, muestran que las medidas aplicadas “tienen efecto” y que se está controlando la subida de precios. Aun así, el fin de la rebaja en luz y gas abre una discusión política sobre cuándo debe retirarse una ayuda que afecta a gastos básicos. La clave para los consumidores está en el calendario. Si no hay una prórroga, el IVA de la luz y del gas dejará de estar bonificado desde el 1 de junio y volverá al tipo general. En la práctica, eso puede encarecer la factura para los hogares que tengan un consumo elevado durante el verano, sobre todo por el uso de aire acondicionado, ventiladores, electrodomésticos y sistemas de refrigeración. El debate también llega en un momento en el que muchas familias revisan sus gastos fijos. La electricidad forma parte de esos pagos que no se pueden eliminar, apenas ajustar. Por eso, una subida impositiva puede sentirse más en los hogares con menos margen de ahorro, aunque el precio mayorista de la energía esté más moderado que en otros momentos de tensión. La petición del PP busca mantener la presión sobre el Gobierno antes de que venza el plazo. La posición del Ejecutivo, en cambio, apunta a retirar las ayudas que considera menos necesarias y sostener las que siguen vinculadas a sectores afectados por el contexto internacional. Entre ambas posturas queda el consumidor, que tendrá que mirar su factura de junio con más atención si finalmente el IVA vuelve al 21%.