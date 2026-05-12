En un escenario donde los pagos digitales forman parte de la vida cotidiana, la seguridad de los datos financieros se convirtió en una preocupación central. Las tarjetas de débito y crédito ya no solo se usan en comercios físicos: también están asociadas a compras online, aplicaciones bancarias, pagos móviles y operaciones rápidas sin contacto. La expansión de las tarjetas contactless y de los pagos con tecnología NFC llevó a muchos usuarios a preguntarse si sus datos pueden ser leídos sin contacto físico. En ese contexto, se popularizó una práctica doméstica: envolver las tarjetas en papel aluminio como método de protección frente a lecturas no autorizadas. El recurso se apoya en un principio conocido: los materiales conductores pueden interferir en determinadas señales de radiofrecuencia. Por eso, muchas personas lo comparan con una barrera casera para proteger la información de sus tarjetas cuando viajan, se mueven en transporte público o transitan espacios concurridos. Las tarjetas contactless funcionan mediante comunicación de corto alcance entre la tarjeta y el terminal de pago, normalmente asociada a tecnología NFC. El Banco de España explica que este tipo de tarjetas permite pagar sin introducirlas en el datáfono, solo acercándolas al lector; para importes superiores al límite fijado, se solicita el PIN. El papel aluminio puede actuar como una barrera conductora capaz de reducir o bloquear señales de radiofrecuencia si cubre por completo la tarjeta. El principio es similar al de una jaula de Faraday: una envoltura metálica limita la comunicación entre el chip de la tarjeta y un lector externo. El NIST, organismo estadounidense de estándares, describe el blindaje de radiofrecuencia mediante materiales conductores como una medida técnica para atenuar señales. En términos prácticos, la protección depende de que la tarjeta quede bien cubierta. Si el aluminio deja zonas abiertas o se rompe con el uso, la barrera pierde eficacia. Aun así, la lógica del método es clara: dificultar que una tarjeta pueda comunicarse con un lector mientras permanece guardada en una cartera, un bolsillo o un bolso. Las operaciones sin contacto hicieron que pagar sea más rápido. También cambiaron la percepción de seguridad: ya no hace falta introducir la tarjeta en un terminal para que se inicie una operación. Basta con acercarla al lector, y eso llevó a muchos usuarios a preguntarse qué puede pasar si un dispositivo se aproxima sin permiso. La distancia, sin embargo, es un factor clave. Visa indica que una tarjeta o dispositivo contactless debe estar aproximadamente a entre 2,5 y 5 centímetros del terminal para que se produzca la transacción. Esa proximidad reduce el margen de acción de una lectura casual desde lejos, aunque no elimina por completo la preocupación de quienes prefieren añadir una barrera física. En ese punto, el papel aluminio funciona como una respuesta simple y de bajo coste. No exige comprar una cartera especial ni instalar una aplicación adicional. Por eso se volvió un truco extendido entre quienes buscan una capa extra de cuidado para sus tarjetas de crédito y tarjetas de débito. El punto importante aparece al mirar el conjunto del fraude bancario. Envolver una tarjeta en papel aluminio puede reducir la posibilidad de lectura no autorizada en entornos concurridos, pero no protege frente a los fraudes más frecuentes: correos falsos, mensajes fraudulentos, llamadas de suplantación, páginas web clonadas, cajeros manipulados o robo de credenciales. Interpol advierte que el fraude financiero se ha vuelto más sofisticado y diverso, con técnicas que incluyen phishing, fraudes online, robo de datos y operaciones no presenciales con tarjetas. En ese escenario, el escaneo inalámbrico en la vía pública no aparece como el principal riesgo para la mayoría de los usuarios. El Banco de España recomienda actuar cuanto antes ante pagos no autorizados: comunicar la operación a la entidad, solicitar el bloqueo de la tarjeta si procede y reclamar la devolución cuando corresponda. También recuerda que el usuario debe proteger sus credenciales y revisar sus movimientos con frecuencia para detectar cargos sospechosos. La protección más efectiva combina hábitos simples y herramientas bancarias. Conviene controlar los límites de la tarjeta, activar avisos de movimientos, revisar cargos, usar solo canales oficiales de la entidad y bloquear el plástico de inmediato si aparece una operación sospechosa. El truco del papel aluminio puede servir como barrera puntual frente a señales contactless, pero no reemplaza la vigilancia sobre la cuenta ni las medidas básicas de ciberseguridad bancaria.