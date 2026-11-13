El Airbus A350-1000ULR rompió el récord mundial de distancia comercial al volar durante 24 horas y 24 minutos sin escalas con destino a Francia.

Airbus confirmó que su modelo A350-1000ULR obtuvo un Récord Guinness al completar el vuelo sin escalas de mayor distancia realizado por un avión comercial. La aeronave recorrió 23,155 kilómetros entre Australia y Francia, en una ruta que demandó 24 horas y 24 minutos de vuelo.

El trayecto se realizó en julio de 2026, pero el reconocimiento oficial se anunció el 9 de noviembre. El viaje formó parte de las pruebas técnicas del fabricante para desarrollar aviones capaces de conectar destinos internacionales muy lejanos sin necesidad de realizar escalas.

¿Cómo fue el vuelo que rompió el récord mundial?

El avión Airbus A350-1000ULR despegó de Melbourne, Australia, el lunes 27 de julio de 2026, a las 17:27, hora local, y aterrizó en Toulouse, Francia, el martes 28, a las 9:51. Según el comunicado oficial de Airbus, recorrió 12,503 millas náuticas, equivalentes a 23,155 kilómetros, en 24 horas y 24 minutos.

La aeronave operó con el indicativo AIB35LR y llevó a bordo a 13 personas, entre ellas tres pilotos de prueba de Airbus, dos pilotos de Qantas, cinco ingenieros de ensayos en vuelo, dos ingenieros de diseño y un representante de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI).

Durante el recorrido, el avión sobrevoló Sídney, cruzó el océano Pacífico en dirección a Los Ángeles, atravesó América del Norte y el Atlántico, pasó por el Reino Unido y Londres y finalmente llegó a Toulouse. De esta manera, atravesó tres continentes y dos océanos. La tripulación incluso presenció dos amaneceres y dos atardeceres.

Airbus informó que los datos del trayecto fueron validados de manera independiente por la FAI y Flightradar24 antes de obtener la certificación de Guinness World Records.

La tripulación del Airbus A350-1000ULR celebró tras volar 23,155 km sin escalas entre Australia y Francia, logrando un nuevo Récord Guinness. Airbus

¿Qué tecnología le permitió volar durante 24 horas?

La clave está en las modificaciones del A350-1000ULR, sigla que significa Ultra Long Range (alcance ultralargo). Esta versión fue desarrollada para realizar vuelos de larga distancia y cuenta con un tanque central trasero adicional de combustible, integrado en la estructura del avión.

Según la información técnica publicada por Airbus y Guinness World Records, este depósito tiene una capacidad de 20,000 litros y permite incrementar la autonomía en aproximadamente 1,000 millas náuticas, unos 1,850 kilómetros.

Esta adaptación amplía el alcance del avión y permite realizar operaciones que requieren permanecer muchas horas consecutivas en el aire.

¿Qué rutas comerciales podrá realizar este avión?

El A350-1000ULR fue desarrollado para Qantas, la aerolínea australiana, como parte de su Proyecto Sunrise. La iniciativa busca conectar Sídney con Londres y Nueva York mediante vuelos directos, sin escalas, con trayectos de casi 10,000 millas náuticas y una duración de hasta 22 horas.

De acuerdo con Airbus, Qantas encargó 12 unidades de esta versión. La primera entrega está prevista para abril de 2027 y la entrada en servicio de la ruta Sídney-Londres está programada para más adelante ese año.