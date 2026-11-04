La volatilidad del peso frente al dólar volvió a colocar el riesgo cambiario entre las prioridades de las empresas mexicanas con operaciones internacionales. Importadores, exportadores y compañías con cobros, pagos o deuda en moneda extranjera pueden registrar cambios en costos, ingresos y liquidez aunque el monto contratado permanezca igual. Banco de México reconoce que el peso ha mostrado volatilidad y considera su posible depreciación entre los riesgos al alza para la inflación.

El 24 de septiembre de 2026, el peso se depreció 1.11% y alcanzó un máximo de 17.7691 unidades por dólar, nivel no observado desde principios de abril. Desde el mínimo anual de 16.8573 pesos, la moneda acumuló una caída de 5.41%. Banco BASE vinculó ese movimiento con el fortalecimiento del dólar, las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses y la modificación del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

El entorno monetario es una referencia relevante para las tesorerías. Banco de México mantuvo en 6.50% el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día el 24 de septiembre y señaló que evaluaría la inflación, las expectativas y el traspaso cambiario. A su vez, el INEGI informó que la inflación anual se ubicó en 3.45% en septiembre, con un avance mensual de 0.42% del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

La exposición cambiaria va más allá de la cotización diaria

Para medir el riesgo, la empresa necesita ordenar sus cuentas por cobrar y pagar, deudas, compras, ventas y contratos por moneda y fecha de vencimiento. También debe distinguir flujos confirmados de estimaciones, pues no tienen la misma certeza ni exigen la misma proporción de cobertura. Banco BASE recomienda relacionar cada pago con el margen que la compañía desea proteger, el plazo de la obligación y la pérdida que puede absorber sin comprometer su operación.

El efecto puede ser importante aun cuando la variación parezca pequeña. Una empresa con un pago programado de un millón de dólares enfrenta una diferencia de 100,000 pesos por cada movimiento de diez centavos en el tipo de cambio. Si la cotización pasa de 17.30 a 17.80 pesos, el desembolso aumenta de 17.3 a 17.8 millones de pesos, es decir, medio millón de pesos adicionales.

La dirección del impacto depende del modelo de negocio. Una depreciación del peso encarece en moneda nacional las compras y obligaciones en dólares, mientras que puede elevar el valor en pesos de las ventas externas. Sin embargo, el beneficio para un exportador se reduce cuando también importa insumos o mantiene deuda en dólares. Banco BASE subraya que la exposición debe evaluarse de manera integral y no solo a partir de la moneda en la que se facturan las ventas.

Foto: Banco Base México. Finanzas y Mercado Banco Base México

Escenarios y coberturas para reducir la incertidumbre

Un análisis de sensibilidad permite comparar un escenario base con alternativas favorables y adversas, y cuantificar el efecto de cada cotización sobre costos, ingresos, margen y flujo de efectivo. El objetivo no es pronosticar con precisión el dólar, sino identificar el nivel a partir del cual una obligación afecta el presupuesto o la liquidez. Banco BASE recomienda definir esos límites antes del vencimiento para evitar decisiones reactivas cuando aumenta la volatilidad.

Con la exposición cuantificada, la empresa puede evaluar forwards, opciones o swaps según el plazo, la certeza del flujo y su tolerancia al riesgo. Banco de México define estos productos como instrumentos derivados cuyo valor depende de un subyacente y cuya liquidación ocurre en fechas futuras; además, señala que pueden utilizarse con fines de cobertura. La estrategia no tiene que cubrir toda la operación, pero sí responder a una política documentada y a necesidades comprobables.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.