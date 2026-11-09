La primera revisión conjunta del T-MEC comenzó el 1 de julio de 2026 y abrió un periodo de evaluación para las empresas vinculadas con el comercio de América del Norte. Banco BASE señaló que el proceso puede elevar la volatilidad y trasladarse al presupuesto de importadores y exportadores. Para las compañías mexicanas, la preparación exige revisar al mismo tiempo requisitos comerciales, cadenas de suministro y exposición en dólares.

Conforme al texto oficial del T-MEC, el tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020 y su capítulo 34 establece una revisión conjunta a los seis años. El proceso permite que México, Estados Unidos y Canadá evalúen el funcionamiento del acuerdo y expresen si desean extenderlo. La revisión no equivale por sí misma a una terminación automática, pero puede mantener la incertidumbre mientras se discuten asuntos sectoriales, regulatorios y comerciales.

Las reglas de origen determinan si una mercancía califica como originaria y puede recibir el trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo. Los capítulos 4 y 5 del T-MEC contienen las reglas y los procedimientos aplicables, mientras que el Gobierno de México publica los textos oficiales para consulta. La clasificación del producto y su regla específica son indispensables para documentar el cumplimiento.

Reglas de origen y proveedores bajo revisión

Para acreditar el origen no basta con identificar el país donde terminó la fabricación. Dependiendo del producto, deben revisarse materiales, procesos, cambios de clasificación arancelaria y requisitos de valor de contenido regional. El T-MEC establece reglas específicas y procedimientos de certificación, por lo que las empresas necesitan conservar información que permita demostrar cómo y dónde se obtuvo o produjo la mercancía.

Un cambio de proveedor o de insumo puede modificar el cumplimiento de la regla aplicable y afectar el acceso a preferencias arancelarias. Por ello, conviene actualizar listas de materiales, certificaciones, contratos y evidencia de trazabilidad antes de realizar operaciones. Esta recomendación deriva de las obligaciones documentales y de verificación previstas en los procedimientos de origen del tratado.

Foto: Banco Base México. Finanzas y Mercado Banco Base México

El riesgo comercial puede combinarse con el cambiario. Una empresa que compra componentes en dólares y vende en Estados Unidos enfrenta simultáneamente variaciones en costos, requisitos de acceso y conversión de ingresos a pesos. Banco BASE ha señalado que la revisión del T-MEC y la volatilidad del USD/MXN pueden llegar directamente al presupuesto, por lo que comercio exterior y tesorería deben compartir supuestos.

Escenarios para costos, liquidez y continuidad operativa

Las áreas financieras y de comercio exterior pueden modelar escenarios que combinen distintos tipos de cambio, costos arancelarios y cambios de proveedor. Cada escenario debe mostrar el efecto sobre capital de trabajo, inventarios, precios, márgenes y fechas de pago. Banco BASE recomienda definir qué nivel necesita la empresa para cumplir sus objetivos y cuánto riesgo puede absorber, en lugar de basar la decisión en una opinión sobre el dólar.

Con el diagnóstico, la compañía puede evaluar coberturas, fuentes de financiamiento y alternativas de suministro. Banco de México confirma que forwards, swaps y opciones forman parte del mercado de derivados y pueden utilizarse con fines de cobertura. Prepararse no significa anticipar el resultado de la revisión, sino documentar exposiciones, responsables y acciones que permitan mantener la operación si cambian las condiciones comerciales o financieras.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.