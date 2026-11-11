El Banco Ciudad recibió la nota más alta que se otorga en el sistema financiero local

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La calificadora elevó la nota del Banco Ciudad de Buenos Aires de AA+.ar a AAA.ar, el máximo nivel de la escala local.

Con esta mejora, el Ciudad queda junto a Galicia, Santander Argentina, Banco Macro, ICBC y Banco Nación en el podio de bancos calificados por Moody’s, Fix y S&P Global.

La calificadora de riesgo Moody’s asignó la máxima calificación crediticia local, AAA.ar, al Banco Ciudad para sus depósitos y como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera. La nota implica una mejora desde el nivel AA+.ar y ubica a la entidad entre los bancos con la máxima calificación de la escala local.

El Banco Ciudad pasa así a integrar un grupo reducido de entidades que cuentan con AAA.ar de Moody’s, junto con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Banco Macro y Banco Nación.

Socios del club

Galicia y Macro tienen la calificación afirmada en julio de 2026, mientras que Santander Argentina cuenta con la misma nota, reafirmada a fines de 2025. En los tres casos, la calificación de emisor y depósitos de largo plazo en moneda local y extranjera tiene perspectiva estable.

Banco de la Nación Argentina (BNA): Mantiene la calificación AAA(arg) de largo plazo con perspectiva estable, y A1+(arg) para sus obligaciones de corto plazo de Fix.

En el caso del Ciudad, Moody’s también elevó de AA+.ar a AAA.ar la calificación de las Obligaciones Negociables Clase 23 y Clase 24, ambas con perspectiva estable. La evaluación de la calificadora tomó en cuenta la evolución de los principales indicadores financieros de la entidad, entre ellos capitalización, liquidez, calidad de cartera, rentabilidad y estructura de fondeo.

Calificaciones de bancos Banco Ciudad

A junio de 2026, el capital ajustado del Banco Ciudad alcanzó el 23,7%, frente al 22,3% de diciembre de 2025. Al mismo tiempo, el exceso de integración de capital regulatorio se ubicó en cuatro veces la exigencia mínima. Los recursos líquidos representaron el 55% de los activos tangibles y la relación entre préstamos y depósitos fue del 50,9%.

La calidad de la cartera fue otro de los indicadores considerados por Moody’s. La morosidad del Banco Ciudad se ubicó en 5,3% a junio de 2026, frente al 7,6% registrado por el sistema financiero. En el segmento de familias, el indicador alcanzó el 6,7%, contra el 12,8% del sistema, mientras que en la cartera comercial fue del 1,9%, frente al 3,5% del conjunto de las entidades.

El fondeo también presentó una composición estable. Según el informe de Moody’s, a junio los depósitos representaban el 69,7% de los activos tangibles, mientras que la relación entre préstamos y depósitos dejaba margen para una expansión del crédito.

Calidad porteña

La evaluación incorporó además la calidad crediticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, accionista del Banco Ciudad, que también cuenta con una calificación AAA.ar con perspectiva estable. La entidad es el banco oficial y agente financiero del distrito porteño.

“Alcanzar la máxima calificación de Moody’s constituye un reconocimiento a la solidez del Banco, su capitalización, liquidez y rentabilidad, y al respaldo de la Ciudad de Buenos Aires, distrito con la máxima calificación crediticia del país”, afirmó Guillermo A. Laje, presidente del Banco Ciudad.

El titular de la entidad agregó que la mejora “impulsa a seguir fortaleciendo al Banco Ciudad para continuar ampliando nuestra capacidad para acompañar a las familias, las PyMEs y los distintos sectores productivos”.