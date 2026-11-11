El tipo de cambio puede alterar resultados cuando una empresa mantiene ingresos, costos o compromisos en moneda extranjera. Una cotización diferente de la presupuestada modifica el costo de una compra, el valor de una venta o la liquidez necesaria para cumplir una obligación. Banco BASE sostiene que la empresa debe identificar primero sus flujos y el margen que busca proteger, en vez de tomar decisiones a partir de una predicción del dólar.

La administración del riesgo comienza con un registro de cuentas por cobrar y pagar, deudas, contratos y operaciones estimadas en cada moneda. Los flujos confirmados deben separarse de los probables, porque su grado de certeza no es el mismo. Banco BASE recomienda agregar la fecha de vencimiento y evaluar cuánto puede absorber la compañía sin afectar su presupuesto, su liquidez o el cumplimiento de otras obligaciones.

Una cobertura cambiaria busca reducir el efecto de una variación adversa sobre un flujo futuro. Banco de México explica que los derivados son instrumentos cuyo valor depende de subyacentes como divisas, tasas o materias primas, y que su liquidación ocurre en una o más fechas futuras. La autoridad añade que pueden utilizarse con fines de cobertura o negociación, por lo que su objetivo y documentación deben quedar claramente definidos.

Forwards, opciones y swaps: diferencias básicas

Un forward es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura bajo condiciones pactadas. En una operación cambiaria puede fijar la cotización aplicable a un flujo determinado, aunque genera obligaciones para las partes. Banco de México incluye los forwards entre los derivados negociados en mercados extrabursátiles, donde las condiciones pueden adaptarse de manera bilateral a las necesidades de los participantes.

Foto: Banco Base, México. Finanzas y Mercado Banco Base México

Una opción concede el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender bajo condiciones establecidas, generalmente mediante el pago de una prima. Un swap implica intercambios de flujos conforme a términos acordados y puede estructurarse sobre tasas o divisas. Banco de México incluye opciones y swaps entre los principales derivados y advierte que su valor depende del activo subyacente, por lo que cada contrato tiene costos, obligaciones y riesgos propios.

Ningún instrumento es adecuado para todas las empresas. La conveniencia depende del monto, el plazo, la certeza del flujo, la liquidez disponible y la política de riesgos. Banco BASE plantea que la decisión debe proteger un margen o un presupuesto identificable; Banco de México, por su parte, distingue el uso de cobertura del uso de negociación, una diferencia relevante para definir el propósito de la operación.

Cuánto cubrir y durante qué periodo

La cobertura no necesariamente debe abarcar 100% de la operación. La tesorería puede segmentar flujos confirmados y estimados, establecer porcentajes por horizonte y revisar límites conforme cambia la exposición. Banco BASE recomienda tomar en cuenta la fecha del pago, el margen que se desea proteger y cuánto riesgo puede absorber la empresa, de modo que la proporción cubierta responda a necesidades operativas reales.

Antes de contratar, conviene comparar escenarios con y sin cobertura, además de revisar costos, garantías, obligaciones contractuales y efectos contables con especialistas. Banco de México señala que los derivados pueden utilizarse para administrar riesgos, pero también reconoce que son instrumentos financieros sujetos al comportamiento del subyacente. Una política documentada permite relacionar cada contrato con una exposición identificada y evita utilizarlo como una posición especulativa ajena al negocio.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.