Alfonso de los Ríos, cofundador y ex CEO del unicornio de logística Nowports, vuelve a emprender con Handle, una startup con sede en San Francisco de agentes de inteligencia artificial (IA) para operaciones empresariales. Luego de dejar el año pasado la dirección general de su primera startup, que logró una valuación de u$s 1,100 millones, De los Ríos volvió a tocar la puerta del venture capital ahora para su nueva startup, y logró que la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz (mejor conocida como a16z), liderara una ronda semilla de u$s 6 millones. Este fondo de Silicon Valley no había invertido antes en Nowports, pero sí ha invertido en otros unicornios mexicanos, como recientemente en Kavak. Sobre los motivos que lo llevaron a emprender de nuevo, De los Ríos compartió en entrevista con El Cronista: “Para mí era volver a sentirme en un modo construcción, con el tiempo me he dado cuenta de que me encanta construir cosas, de que me encanta iterar a través de la tecnología”. Handle busca apoyar a compañías que enfrentan pérdida de información, ineficiencias operativas y cuellos de botella en sus comunicaciones internas y con clientes. De los Ríos refiere que Handle construye empleados de inteligencia artificial para el back office de las industrias tradicionales; es decir, “aquellas tareas que normalmente no tiene una interacción con el cliente, pero que terminan dictando mucho de si esa experiencia es exitosa o no, que van desde la generación de facturas, pricing con proveedores, y lidiar con ciertos temas operativos”. “Las empresas han construido sus operaciones sobre herramientas que nunca fueron diseñadas para trabajar juntas y que no se comunican entre sí: email, WhatsApp, CRMs, ERPs, y portales de proveedores. El resultado es caótico, trabajo manual, errores humanos y ejecutivos que pasan días enteros en tareas que deberían tomar minutos”, dice De los Ríos. El joven emprendedor originario de Monterrey, Nuevo León, hizo mancuerna con personas que conoció en el ecosistema emprendedor para cofundar Handle, desde exmiembros de Y Combinator hasta fundadores de otras startups, entre los que se encuentra Antonio Nacoud, a cargo del crecimiento en Handle, quien fue co-fundador de PideDirecto. Hoy este proyecto ya es una startup formal que está ganando “gran tracción”, dice De los Ríos, en la industria de los seguros, así como también en otras industrias tradicionales como logística y real estate. A sólo tres meses de su lanzamiento, en Estados Unidos poco más de 40 compañías de seguros ya utilizan la plataforma de Handle. Tras la nueva inversión semilla, el siguiente paso es acelerar su expansión en México, donde también ya tiene más de 75 corredores activos, y sus usuarios corporativos incluyen empresas como Inter.mx, Genomma Lab, De Acero y Qualitas. En México, Handle espera superar los u$s 5 millones en ganancias durante su primer año de operación. Cuando Alfonso de los Ríos y Maximiliano Casal, el otro cofundador de Nowports, levantaron sus primeras rondas de capital hasta alcanzar el estatus de unicornio, la industria del venture capital estaba en una etapa de abundancia. Hoy, los inversionistas son más cautelosos al momento de soltar cheques, sobre todo en una era en la que abundan las startups que prometen soluciones con ayuda de la IA. En esta nueva etapa como emprendedor, De los Ríos reconoce que “tal vez fue mucho más sencillo, a lo mejor por el trabajo previo que se hizo en Nowports, pero al mismo tiempo más retador por la estadía en la que está el mundo, pues hay mucha duda de la inteligencia artificial, de cómo se va a adoptar a nivel global. Muchas de las conversaciones están alrededor de cuál es nuestra propuesta de valor”. Lo que no ha cambiado al momento de levantar capital es que los emprendedores deben transmitir su capacidad de capital allocation, es decir, dónde se van a utilizar cada uno de los recursos y el esfuerzo que va a hacer la compañía, explica el emprendedor. “Alfonso empezó a construir Nowports a los 18, la escaló a una empresa valuada en mil millones de dólares y obtuvo una comprensión única de cómo los flujos operativos se rompen a medida que las compañías crecen,” dijo Gabriel Vasquez, socio en Andreessen Horowitz, en el comunicado de la ronda. Y agregó: “Como fundador por segunda vez, está llevando esas lecciones a un negocio software‑first con Handle y aplicando IA a uno de los puntos de dolor operativos más universales dentro de las empresas”. De los Ríos ahora dirige un equipo de doce personas que busca impulsar Handle, pero no se ha apartado del todo de Nowports, donde ha pasado al rol de presidente. “El año pasado decidí que era momento de hacer una transición a un rol mucho más estratégico en la compañía, a estar mucho más en el consejo e involucrado en las decisiones estratégicas”, finaliza.