MONDO sigue apostando a la nostalgia. Después del éxito de sus auriculares Freestyle que usa Bizarrap, la marca sueca presenta su línea de parlantes Bluetooth que rinden homenaje directo a los legendarios boomboxes de los años 80.

El Speaker Medium es la versión portátil de esta propuesta: un parlante que combina diseño retro con especificaciones técnicas actuales y una función que promete revolucionar la forma de compartir audio en grupo.

Diseño retro inspirado en los boomboxes de los años 80

El Mondo Speaker Medium está inspirado en los boomboxes vintage, esas radiograbadoras portátiles que definieron la cultura callejera de los 80. La experiencia sensorial empieza desde el packaging: la característica caja naranja de MONDO con su esquina cortada en ángulo, un unboxing que ya anticipa la atención al detalle de la marca.

Al sacar el parlante, la primera impresión es táctil: el metal frío bajo los dedos, la superficie con textura de la grilla frontal, el peso sustancial que comunica solidez. La construcción utiliza gran cantidad de metal, no solo por estética sino para proporcionar una base de sonido más sólida para el sistema de reproducción.

Hay algo en el aroma del plástico recién moldeado mezclado con el metal que evoca inmediatamente a aquellos equipos de música que acompañaron décadas, desde los combinados de los 60 hasta los estéreos modulares de los 80: ese olor característico a componentes nuevos, a circuitos vírgenes, a promesa de música por venir.

El acabado dorado (brass) que probamos tiene un brillo metálico que cambia con la luz, casi como si recordara las perillas cromadas de los viejos amplificadores o el dorado de las botoneras de los combinados valvulares.

Pesa 3,72 kg, una masa considerable que se siente en las manos al levantarlo. No es un parlante que se olvida en la mochila, es un objeto con presencia física. La correa frontal desmontable y la correa para el hombro están hechas en un material textil resistente que se ajusta cómodamente, pensadas para llevarlo como se llevaban los boomboxes en los 80: al hombro, como un statement.

La grilla frontal tiene una textura perforada característica de los equipos vintage, pequeños círculos que dejan entrever los drivers en su interior. En el centro luce discretamente el logo de MONDO. Los controles físicos están ubicados en la parte superior: botones que hacen click con satisfacción táctil, nada de superficies touch insensibles.

La línea completa de productos MONDO en sus característicos packagings naranjas con esquinas cortadas en ángulo. La experiencia sensorial comienza desde el unboxing, con cajas que anticipan la atención al detalle de la marca sueca. Mondo

60W de potencia: tres drivers activos y radiadores pasivos

Acá es donde el Speaker Medium muestra su verdadera propuesta de valor. Está equipado con tres drivers activos y tres radiadores pasivos de graves, una configuración que entrega 60W de potencia con distorsión armónica total inferior al 1%.

La distribución de drivers permite que el parlante maneje desde música de fondo suave hasta números de rock que llenan la habitación. Los tres radiadores pasivos trabajan específicamente en las frecuencias bajas, proporcionando graves profundos sin necesidad de aumentar excesivamente el tamaño del gabinete.

Durante las pruebas con diferentes géneros musicales, desde cumbia hasta rock y electrónica, el parlante demostró un rango dinámico sorprendente para su tamaño.

Los graves son profundos y los detalles sutiles, como reverbs en las pistas, se aprecian claramente. Al subir el volumen, se siente la vibración del gabinete metálico bajo la palma de la mano, una retroalimentación física del sonido que los parlantes de plástico moderno no pueden replicar.

Qué es AuraCast y cómo conectar múltiples parlantes

Una de las funcionalidades más interesantes del Speaker Medium es su compatibilidad con AuraCast. A diferencia del Bluetooth tradicional que empareja un dispositivo con un receptor, AuraCast permite transmisiones de audio de uno a muchos.

En la práctica, esto significa que podés conectar un número ilimitado de parlantes entre sí para una fiesta real. La tecnología funciona sobre Bluetooth 5.3 y utiliza el códec LC3, que ofrece mejor calidad de audio con menor consumo de energía.

Para usarlo, simplemente encendés varios parlantes compatibles y presionás el botón AuraCast. Se sincronizan automáticamente, creando un sistema de sonido multi-ambiente sin cables ni configuraciones complicadas. Cada persona puede además controlar su volumen individual si se conecta con auriculares compatibles.

Batería de 8 horas y Bluetooth 5.3: autonomía y conexión

La batería de 4000 mAh ofrece 8 horas de reproducción continua, una cifra honesta para la potencia que entrega. Si no se reproduce música, el parlante entra en modo silencioso y se apaga automáticamente después de cinco a ocho minutos, preservando la batería.

La carga es por USB-C y tarda entre 1,5 y 2 horas en completarse. El Bluetooth 5.3 garantiza conexión estable y rápida. La conexión inalámbrica fue instantánea: descargando la app MONDO, abriéndola y encendiendo el parlante, se escuchó el bienvenido mensaje de ‘dispositivo emparejado’.

Entrada de micrófono de 6,3mm para karaoke e instrumentos

Un detalle poco común en parlantes Bluetooth portátiles: el Speaker Medium incluye entrada para micrófono de 6,3mm. Esto lo convierte en una opción viable para karaoke casero, presentaciones o incluso para músicos que quieran conectar instrumentos.

La entrada acepta tanto micrófonos como instrumentos musicales, ampliando significativamente los casos de uso más allá de la simple reproducción de música desde el teléfono.

El parlante portátil de MONDO combina estética retro con funcionalidad moderna: tres drivers activos, tres radiadores pasivos de graves y hasta 8 horas de autonomía con una sola carga. Mondo (composición con ChatGPT)

App MONDO: ecualización personalizada y presets de sonido

Como los auriculares Freestyle, el parlante se integra con la app MONDO que permite crear presets de ecualización personalizados. Para la primera prueba con música propia, se mantuvo el ecualizador plano de graves a agudos, solo para verificar si el parlante entregaba todos los matices de audio creados.

La app es simple e intuitiva. Podés guardar diferentes perfiles de EQ según el tipo de música o el ambiente, y cambiar entre ellos rápidamente.

Precio en la Argentina: dónde comprarlo

En el sitio oficial argentino de MONDO, el Speaker Medium en color dorado está a $749.999, con envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.

El Mondo Speaker Medium logra traducir la estética boombox ochentera a un producto funcional y potente para 2025. Es un parlante para quienes valoran tanto el sonido como la presencia física del equipo, y buscan algo que funcione como pieza de conversación además de sistema de audio confiable.