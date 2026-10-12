El comercio global de mercancías ha mostrado una notable resiliencia durante 2026. Impulsado por una ola sin precedentes de inversión en infraestructura de Inteligencia Artificial (IA), la Organización Mundial del Comercio (OMC) elevó su pronóstico de crecimiento del volumen de comercio de mercancías para 2026 al 3.9%, superando drásticamente la estimación previa del 1.9%. En este dinámico escenario internacional, México se ha consolidado como un actor clave tanto en la cadena de valor tecnológica como en la recuperación del sector servicios en América del Norte.

A nivel regional, este impulso comercial converge con una fase de resiliencia moderada pero persistente. De acuerdo con el informe del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, se proyecta que el PIB regional se expanda un 2.2% en 2026, una señal de estabilidad para absorber choques externos a pesar de la elevada incertidumbre global y el restringido espacio fiscal.

México en el epicentro de los bienes habilitadores de IA

De acuerdo con el informe Global Trade Outlook and Statistics publicado este octubre por la OMC, México ocupa una posición estratégica dentro del mercado mundial de bienes habilitadores de IA. En el ámbito importador, el país representó el 4.6% de las importaciones mundiales de esta tecnología en el primer semestre de 2026 (frente al 3.8% en 2025 y el 3.0% en 2024), figurando entre los principales compradores globales junto a economías como Estados Unidos y China.

Por su parte, en el sector exportador, México aportó el 4.0% de las exportaciones globales de bienes habilitadores de IA en 2025 (y alcanzó un 3.5% en el primer semestre de 2026), superando a potencias industriales como Países Bajos (2.6% y 2.7%, respectivamente).

Este desempeño refleja una aceleración constante respecto a 2023, cuando su cuota era del 2.6%, posicionando a la manufactura mexicana en el corazón de la transformación digital global.

Sin embargo, el Banco Mundial advierte sobre la existencia de una “paradoja de la adopción” en los mercados emergentes. Aunque las herramientas digitales y de inteligencia artificial están disponibles con rapidez, las brechas estructurales en la capacidad gerencial y el capital humano limitan que el acceso a la tecnología se traduzca de manera automática en aumentos generalizados de la productividad agregada.

Desafíos manufactureros y contrastes en el mercado laboral

No obstante, el sector manufacturero general del país enfrenta desafíos derivados del entorno comercial de la región. El índice de nuevos pedidos de exportación en la manufactura (PMI) de México descendió de 47.9 puntos en febrero de 2026 a 47.0 en agosto, situándose por debajo del umbral de los 50 puntos y señalando una contracción en la demanda externa similar a la observada en Estados Unidos y Canadá.

Esta cautela en el sector manufacturero se refleja también en los mercados laborales y financieros del país. El informe señala que la desaceleración del crecimiento limita el ritmo de reducción de la pobreza y mantiene a los hogares e inversionistas bajo una postura prudente, mientras los bancos centrales calibran con cautela sus tasas de interés ante presiones inflacionarias persistentes en los servicios.

El impulso del turismo y los próximos pasos de política tecnológica

Por otro lado, el sector de servicios al consumidor ha recibido un impulso oportuno. Como uno de los tres países coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México registró un repunte en el gasto de visitantes internacionales, el cual creció un 1% interanual en el segundo trimestre de 2026, recuperándose del modesto incremento del 0.2% registrado durante el primer trimestre.

Para aprovechar al máximo estas oportunidades en los sectores de servicios y tecnología, el organismo internacional destaca que los gobiernos de la región deben actuar como facilitadores activos, mejorando la infraestructura digital, fortaleciendo la gobernanza de datos y promoviendo la adaptación estratégica en lugar de buscar una autosuficiencia tecnológica total.

A nivel macroeconómico, la OMC prevé que el PIB mundial crezca un 2.6% en 2026 y alcance un 2.9% en 2027. A pesar de los riesgos logísticos y geopolíticos globales, México continúa demostrando su capacidad de adaptación al integrarse en las cadenas de tecnología avanzada y aprovechar eventos internacionales para impulsar su economía.