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GUADALAJARA.- Los sectores público y privado en Jalisco buscan empujar el eslabón perdido de la cadena de semiconductores en el estado que se lleva décadas siendo conocido como el “Silicon Valley” latinoamericano por la concentración de empresas de electrónica y tecnología.

El sector de semiconductores jalisciense destaca por tener decenas de empresas de talla mundial en distintas partes de la cadena productiva de semiconductores, con empresas como Intel, NXP, Solidigm o Foxconn ubicadas en el área metropolitana tapatía.

Pero el sector busca integrar un eslabón más a la cadena que permita acelerar la proveeduría de pequeñas empresas y desarrollar un esquema de startups tecnológicas en México.

De acuerdo con Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, a través del programa Circuito 14, el Gobierno del Estado y Carabela Venture Capital harán una audición al más puro estilo de Shark Tank a 30 empresas, pero especializado en la proveeduría de servicios para el diseño de semiconductores, y buscar así un mínimo de 10 compañías candidatas a un programa de financiamiento respaldado por el Gobierno del Estado.

Memorias sólidas de Solidigm. Mario Alavez

El ecosistema de electrónica y tecnología de Jalisco tiene una historia que supera los 60 años, pues desde 1971, Motorola instaló un centro de manufactura, a un lado de la extinta Kodak.

Hoy, los espacios de esas dos empresas son ocupados por dos gigantes del sector de semiconductores: NXP y Solidigm.

Pero los centros de estas dos gigantes de los semiconductores en México no se dedican a la manufactura, sino a la mentefactura, a través del testeo de los chips, así como al diseño de los mismos.

La entidad también cuenta con una planta de Intel, que actualmente emplea a mil ingenieros, y de cuya planta han salido más de mil inventos y 200 patentes que forman parte del ecosistema mundial de la industria de semiconductores.

A esto se suman decenas de empresas de talla mundial en otros eslabones de la cadena.

Sin embargo, a la mesa de los semiconductores le falta una para sólida: la proveeduría de productos y servicios para complementar el ecosistema y atraer todavía más inversión extranjera.

La funcionaria jalisciense detalló que la barrera principal para desarrollar a este sector es la falta de recursos, pues las licencias de los programas para el desarrollo de semiconductores son muy caras para las empresas pequeñas.

Sin embargo, el éxito en este sector no es imposible.

En la entidad existe una empresa mexicana dedicada al diseño de semiconductores que ya ha trabajado con gigantes como Google o Meta. Se trata de Circuify, una compañía que actualmente cuenta con 35 ingenieros dedicados al diseño de semiconductores.

La iniciativa, dijo la secretaria, se llama Circuito 14, debido a que los semiconductores son circuitos integrados y el 14 es el número de la tabla periódica del silicio, el emblemático elemento químico de los chips.

Ambición exportadora

El gobernador del Estado, Pablo Lemus, destacó que Jalisco el año pasado Jalisco logró convertirse en el quinto estado con más exportaciones en el país por primera vez en su historia.

Según el mandatario, hoy las entidades con vocación automotriz “no le ven ni el polvo” a los envíos de mercancías de la entidad.

Además, en el primer trimestre de este año, las exportaciones de la entidad del Occidente mexicano crecieron 107% anual y le permitieron ubicarse en segundo lugar nacional.

Este resultado fue posible gracias a una industria que lleva 26 años en desarrollo, que es la de alta tecnología.

Otro factor que se ha visto beneficiado a partir del acelerón de la industria tech es el de Inversión Extranjera Directa (IED), pues Lemus destacó que en los primeros seis meses de este año la entidad recibió u$s 1,400 millones, y ya superó el total de 2025, cuando recibió u$s 1,200 millones.

Además, destacó que Jalisco es el primer lugar nacional en patentes, debido justamente al desarrollo de la industria de tecnología en el Silicon Valley mexicano.

Como consecuencia de esta estrategia, Lemus dijo que el objetivo hacia 2030 es que Jalisco se mantenga en el tercer lugar nacional de exportaciones.