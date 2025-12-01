En esta noticia
La Ciudad de México confirmó que en 2026 volverá a abrir el registro para la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico que entrega hasta 3,000 pesos bimestrales a quienes cumplan con una condición clave y reciban el mensaje de confirmación. El programa, dirigido a hombres de entre 60 y 64 años, busca ampliar la red de protección social en un sector históricamente excluido de estos beneficios.
La nueva etapa de incorporación podría sumar a miles de solicitantes que esperan acceder al apoyo antes de cumplir los 65 años, edad en la que pueden dar el salto a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
De esta manera, las autoridades capitalinas adelantaron qué requisitos deberán cumplir los aspirantes, y cómo será el proceso para obtener el depósito. ¿Quiénes califican y cómo registrarse? Checa todos los detalles a continuación.
¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Hombres del Bienestar y qué monto recibirán?
La Pensión Hombres Bienestar está pensada para varones de 60 a 64 años que residen en la Ciudad de México y se encuentran en situación de vulnerabilidad. El programa otorga un pago de 3,000 pesos cada dos meses, equivalente a 18,000 pesos al año.
Al cumplir los 65 años, los beneficiarios serán canalizados automáticamente hacia la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que representa un monto mayor de apoyo.
Requisitos para aplicar a la Pensión Hombres Bienestar
- Tener entre 60 y 64 años cumplidos al momento del registro.
- Vivir en la Ciudad de México (debe acreditarse con un comprobante de domicilio reciente).
- Presentar una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.
- Contar con la CURP actualizada.
- Acta de nacimiento legible (original y copia).
- Teléfono de contacto, ya que la inscripción se confirma por mensaje.
- No recibir otra pensión similar del gobierno local que genere duplicidad.
Paso a paso para registrarte en la Pensión Hombres Bienestar
- Reúne todos los documentos: INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
- Ubica un Módulo de Bienestar o Sebien CDMX cercano a tu domicilio (los anunciarán en 2026).
- Acude al módulo en la fecha que corresponda según tu inicial del apellido.
- Solicita el formato de incorporación y complétalo en el lugar.
- Entrega tu documentación al personal del módulo para su revisión.
- Espera la validación: si aplicas, recibirás un mensaje de texto confirmando tu ingreso.
- Una vez dentro, recibirás el depósito de 3,000 pesos de manera bimestral.