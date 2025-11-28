El Banco del Bienestar dio a conocer una actualización que marcará un antes y un después en la forma en que los usuarios realizan sus operaciones.

Por primera vez, la institución permitirá movimientos digitales completos, desde pagos hasta transferencias, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el banco y alinearlo con los servicios que ya ofrecen otras instituciones financieras en México. Con esto, se busca agilizar trámites, mejorar la experiencia de los beneficiarios y avanzar hacia un sistema más accesible y eficiente.

Cómo funcionarán las nuevas transferencias y pagos desde la app del Banco del Bienestar

El sistema permitirá enviar dinero a otras cuentas bancarias sin necesidad de acudir al cajero o ventanilla . Esto incluye transferencias interbancarias, movimientos entre cuentas propias y pagos a terceros, todo desde el celular. El objetivo es que cualquier usuario pueda realizar lo básico desde casa, sin depender de horarios de sucursal.

También se habilitarán pagos de servicios directamente desde la app, lo que ampliará las opciones actuales de la plataforma. La institución busca simplificar la gestión cotidiana de los beneficiarios, permitiendo que resuelvan trámites esenciales en pocos minutos.

Esta mejora coloca al Banco del Bienestar a la par de aplicaciones bancarias más consolidadas en el país.

El banco destacó que trabajará en medidas de seguridad reforzadas para evitar fraudes o movimientos no autorizados. Entre ellas se prevé el uso de contraseñas dinámicas, validaciones de identidad y mayor protección en la conexión móvil. La intención es garantizar que el salto digital se realice sin poner en riesgo la información de los usuarios.

Cómo usar la app del Banco del Bienestar paso a paso