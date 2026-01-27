El lunes 2 de febrero de 2026 fue confirmado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que es el primer fin de semana largo del año.

Aunque muchas personas lo relacionan con el Día de la Candelaria, en realidad esta fecha conmemora el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta suspensión de actividades laborales y escolares permitirá que millones de mexicanos disfruten de tres días consecutivos de descanso, una oportunidad ideal para viajar, divertirse o pasar tiempo en familia.

Es oficial: el Gobierno decretó un nuevo feriado nacional y habrá día de descanso obligatorio el 2 de febrero. Fuente: Shutterstock.

Por qué el lunes 2 de febrero es feriado oficial en México

Contrario a la creencia popular, el descanso del lunes 2 de febrero no tiene relación con el Día de la Candelaria. La suspensión de actividades laborales corresponde a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los días festivos más importantes del país.

Esto significa que miles de personas trabajadoras no deberán presentarse a laborar en sus centros de trabajo. Para quienes descansan habitualmente sábado y domingo, este ajuste se traduce en tres días consecutivos sin actividades laborales, conformando el primer fin de semana largo de 2026.

Cuánto deben pagarte si trabajas el día de descanso obligatorio

Aunque el 2 de febrero es un día de descanso obligatorio, existen sectores y empresas que por la naturaleza de sus servicios deben mantener sus operaciones activas. Para estos casos, la Ley Federal del Trabajo establece reglas claras sobre la compensación económica que deben recibir los trabajadores.

Según el artículo 75 de la LFT, si una persona debe laborar durante este día de descanso obligatorio, el pago correspondiente debe ser equivalente a tres veces el salario diario. Esta compensación especial se desglosa de la siguiente manera:

El salario normal del día: el trabajador recibe su pago habitual correspondiente a una jornada laboral regular, ya que efectivamente está prestando sus servicios.

Un pago doble adicional: por tratarse de una fecha oficial de descanso obligatorio, la empresa debe pagar dos salarios adicionales, lo que sumado al salario normal resulta en el triple pago.

Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario diario de 500 pesos, al laborar el 2 de febrero debería recibir 1,500 pesos por ese día. Este esquema de compensación busca garantizar que quienes deben trabajar en días festivos reciban una retribución justa por renunciar a su descanso legal.

Es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y verifiquen que sus empleadores cumplan con esta disposición. En caso de que la empresa no respete el pago triplicado por trabajar en día de descanso obligatorio, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para presentar una queja y defender sus derechos laborales.

La Ley Federal del Trabajo establece que, si un trabajador labora el 2 de febrero, debe recibir tres veces su salario diario. Fuente: Shutterstock.

Estudiantes también tendrán 4 días sin clases: conoce las fechas exactas

El sector educativo también se beneficia de este primer fin de semana largo del año. Según la información difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica —que incluye preescolar, primaria y secundaria— no tendrán clases el lunes 2 de febrero de 2026.

Sin embargo, las buenas noticias para los estudiantes no terminan ahí. El viernes 30 de enero tampoco habrá actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, una jornada dedicada a que los docentes se reúnan para evaluar el progreso educativo, planificar estrategias pedagógicas y analizar el desempeño de los alumnos.

Esta combinación de eventos genera un periodo extendido de descanso para los estudiantes mexicanos. El calendario oficial queda de la siguiente manera:

Viernes 30 de enero: sin clases por Consejo Técnico Escolar

Sábado 31 de enero: fin de semana regular

Domingo 1 de febrero: fin de semana regular

Lunes 2 de febrero: sin clases por día de descanso obligatorio

Esto permite que los alumnos disfruten de cuatro días sin clases, un respiro importante después de las primeras semanas intensas del segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026.