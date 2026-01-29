Los jubilados de México han dejado de recibir en enero los depósitos correspondientes al primer bimestre de pago de la Pensión Bienestar.

El Banco del Bienestar concluyó con las transferencias de dinero para todos los adultos mayores registrados y no volverá a entregar las pensiones hasta nuevo aviso.

Para todos aquellos ciudadanos del territorio azteca que estén en busca de conocer cuáles son las condiciones que se piden para cobrar esta asistencia del Gobierno, se les aconseja tomar nota de los distintos requisitos ya que existen diversas categorías a las cuales podrán inscribirse.

El Banco del Bienestar concluyó con los depósitos correspondientes al primer bimestre de pago de la Pensión para el Bienestar. (Foto: Archivo)

¿Quiénes pueden cobrar la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar forma parte de una lista de Programas del Bienestar que el Gobierno mexicano otorga a los sectores de la población que se encuentren inmersos en un contexto de vulnerabilidad social.

La Secretaría del Bienestar, la entidad que se encarga de asignar estos apoyos económicos, establece una serie de requisitos que son necesarios cumplir para acceder a un monto de dinero bimestral.

En este sentido, los adultos mayores no son los únicos habitantes del país que cuentan con la posibilidad de inscribirse a esta ayuda. La administración nacional contempla, además, a otros ciudadanos que presenten necesidades, como las mujeres, las personas con discapacidad y las madres trabajadoras.

Los requisitos en este sentido, al igual que las sumas de dinero que se otorgan, varían según la categoría a la cual se hayan registrado:

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero asignado: 6,400 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,100 pesos.

El Banco del Bienestar entrega distintos depósitos de dinero a los beneficiarios según la categoría de la Pensión Bienestar a la cual se encuentren registrados. (Foto: Archivo).

¿Cuáles vuelven los depósitos de la Pensión Bienestar?

Cabe recordar que los depósitos de la Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias gubernamentales, se otorgan de manera bimestral.

Dado que la dispersión de recursos de este apoyo se realizó a lo largo del mes de enero, los beneficiarios no volverán a ver acreditado su dinero hasta el mes de marzo.

Para mayor información sobre fechas de cobro, se aconseja estar pendiente de los comunicados que emitan el Banco del Bienestar y otras entidades gubernamentales.