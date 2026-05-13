La Secretaría de Educación Pública (SEP) volvió a mover el foco sobre el calendario escolar 2025-2026 luego de varios días de incertidumbre. En la antesala al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, la posibilidad de adelantar las vacaciones de verano había generado expectativa entre familias, docentes y estudiantes, especialmente porque implicaba terminar las clases mucho antes de lo habitual. La propuesta inicial fue presentada el pasado 7 de mayo por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien aseguró que el ajuste buscaba beneficiar a estudiantes y maestros con más días de descanso. El anuncio incluso hablaba de una modificación avalada por las autoridades educativas del país. Sin embargo, la medida no duró demasiado. Apenas unos días después, tras una reunión extraordinaria entre representantes educativos de los 32 estados, las autoridades decidieron dar marcha atrás y mantener prácticamente intacto el calendario escolar original. El cambio más importante es que las vacaciones de verano 2026 ya no comenzarán en junio, como se había planteado inicialmente. La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria celebrada el 11 de mayo en la sede de la SEP. El encuentro se extendió por más de cinco horas y contó con la participación de los titulares estatales de Educación. Con esto, los alumnos de educación básica continuarán asistiendo a clases durante todo junio y las primeras dos semanas de julio, sin recortes en el ciclo escolar. Tras la marcha atrás de la SEP, quedó confirmado que el fin de clases será el 15 de julio de 2026 para escuelas de educación básica. La modificación descartada contemplaba reducir varias semanas de actividad escolar. Por eso, el cambio generó sorpresa entre madres, padres y docentes que ya analizaban posibles ajustes para las vacaciones familiares. Ahora, el calendario vuelve a su esquema habitual y las escuelas mantendrán actividades durante el mes completo de junio. Las autoridades aclararon que la decisión busca mantener el cumplimiento de los contenidos educativos y evitar afectaciones en el cierre del ciclo escolar. Con el calendario confirmado, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán vacaciones de poco más de un mes. Contando fines de semana, el receso escolar será de aproximadamente 48 días. Esto representa cerca de: La SEP también adelantó que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto.