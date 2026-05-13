Recientemente se llevó a cabo la inauguración simbólica de la nueva sucursal de Costco, la cual se perfila como uno de los desarrollos comerciales más relevantes del norte del país. La misma abrirá sus persianas el próximo jueves 14 de mayo, con una estrategia innovadora y moderna. Durante el evento, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes señaló que la llegada de Costco refleja la consolidación de la llamada “4T Norteña”, modelo que posicionó a la ciudad de Escobedo como un punto estratégico para inversiones industriales, logísticas y comerciales. “Costco eligió Escobedo porque aquí existe algo fundamental: un gobierno que sí cumple. Las inversiones no se quedan solo en anuncios, aquí se concretan”, destacó Mijes. El alcalde explicó que este modelo de gobierno apuesta por la certeza jurídica, la agilización de trámites, la seguridad y la cercanía con el sector empresarial, factores que han favorecido la llegada de proyectos de gran escala. Entre las herramientas implementadas mencionó el programa Permiso a la Confianza, que permite iniciar obras en apenas tres a cinco días tras cumplir requisitos básicos, además de un sistema completamente digitalizado para realizar trámites. “Las computadoras no piden moches. La digitalización genera confianza y la confianza atrae inversión y empleos”, comentó. También destacó que Escobedo cuenta con una corporación policial certificada internacionalmente y con una estrategia de seguridad enfocada en la paz cívica y el desarrollo económico con justicia social, en línea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mijes afirmó que el crecimiento económico impulsado por la 4T Norteña busca beneficiar tanto a las empresas como a las familias mediante empleos, infraestructura y bienestar social. “Don Eugenio Garza Sada entendía que el crecimiento económico funciona mejor cuando fortalece a la comunidad”, añadió. La apertura de Costco se suma a otros proyectos relevantes en el municipio, como inversiones de Amazon, Mercado Libre, Canada City Center y expansiones de empresas como Mattel y Seojin Mobility, reforzando el papel de Escobedo como motor económico regional. De acuerdo con autoridades municipales, este nuevo desarrollo generó cerca de 2,000 empleos directos e indirectos. La sucursal fue construida en un terreno de siete hectáreas sobre avenida Sendero Divisorio, una de las zonas con mayor crecimiento urbano y comercial del municipio. El complejo incluye una tienda de 20,000 metros cuadrados, estacionamiento de 35,000 metros cuadrados y una gasolinera de una hectárea, convirtiéndose en la sucursal de Costco más grande de América Latina. Para finalizar, Andrés Mijes reiteró que su administración continuará promoviendo inversiones y fortaleciendo la confianza empresarial para impulsar un modelo de prosperidad compartida. “Para construir el mejor Nuevo León de la historia, debemos apostar por la inversión y rechazar la extorsión”, concluyó.