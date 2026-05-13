S&P Global Ratings mantuvo la perspectiva negativa para Orbia Advance (Orbia), al advertir que la compañía podría tardar más de lo previsto en reducir su apalancamiento en medio de un entorno débil para la industria petroquímica. En un comunicado, la calificadora confirmó las notas nacionales de largo y corto plazo de la empresa en “mxAA” y “mxA-1+”, respectivamente, aunque señaló que espera que la razón de deuda ajustada a EBITDA permanezca por encima de sus umbrales durante los próximos 12 meses. “La perspectiva negativa refleja nuestra expectativa de que Orbia podría tardar más de lo previsto para reducir su índice de apalancamiento ajustado deuda a EBITDA cercano a las 3.0x”, indicó S&P en un comunicado publicado el martes. La agencia explicó que Orbia, antes conocida como Mexichem, continúa enfrentando presión en su negocio de PVC debido a la sobreoferta global, elevados inventarios y una menor actividad en construcción e infraestructura. S&P anticipa que las condiciones del sector seguirán débiles al menos hasta 2027. Al cierre del primer trimestre de 2026, Orbia reportó un incremento de 8% en las ventas, mismas que totalizaron en MXN1,963 millones, impulsadas por mayores ingresos en los grupos de negocios. En tanto que la pérdida neta ascendió a MXN38,000 millones desde los MXN54,000 millones reportados en el mismo periodo del año previo. S&P reconoció que la empresa logró estabilizar sus márgenes EBITDA en un rango de 14% a 15% gracias a medidas de eficiencia operativa, recorte de costos y la diversificación de su portafolio. Ante ello, proyecta que el apalancamiento ajustado de Orbia se mantendrá entre 3 y 4 veces mientras la compañía prioriza generación de efectivo y reducción gradual de deuda. La calificadora advirtió que podría recortar la nota de la empresa en los próximos seis a 12 meses si detecta un deterioro sostenido en sus métricas financieras, un aumento en gasto de capital o una caída mayor a la prevista en EBITDA. Pese a los riesgos, S&P consideró que Orbia mantiene una posición de liquidez sólida y sin vencimientos relevantes de deuda antes de 2030, apoyada por una política financiera más conservadora y la suspensión de dividendos. “A pesar de que persisten condiciones adversas en la industria, la compañía ha fortalecido su generación de efectivo mediante optimización de costos y una política financiera disciplinada, enfocada en capex estratégico y suspensión de dividendos”, se lee en el documento. En lo que va del año, las acciones del conglomerado en polímeros, materiales e infraestructura, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, acumulan un retorno de más de 53%, de acuerdo con datos de Bloomberg. El impulso provino tras el repunte en los precios del petróleo.