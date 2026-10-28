Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos el miércoles tras un día de incertidumbre sobre su paradero, después de que el candidato presidencial brasileño derrotado huyera de su país de origen, donde es investigado por corrupción y lavado de dinero.

El político de derecha e hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, junto con su esposa y sus dos hijas, desembarcaron de un jet privado en Miami poco después de las 9:00 a.m., hora local, según videos y fotografías tomadas en el Aeropuerto Ejecutivo Opa-Locka.

Esto puso fin a un torbellino de especulaciones internacionales en torno al hombre de 45 años, quien sufrió una sorpresiva derrota en la segunda vuelta electoral del domingo frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

La salida de Bolsonaro de Brasil desafió una prohibición de viaje impuesta por un juez de la Corte Suprema tras la cerrada segunda vuelta electoral, que Lula ganó por 51.8% frente al 48.2%. La orden judicial estuvo vinculada a investigaciones penales en curso y lo declaró como un riesgo de fuga.

Es probable que la llegada del senador de derecha empeore las relaciones, ya de por sí tensas, entre Estados Unidos y Brasil. La administración Trump, que aún no ha reconocido formalmente la victoria de Lula, declaró el martes que otorgaría una visa al derrotado candidato de extrema derecha, cuyo padre, Jair Bolsonaro, fue aliado del presidente republicano.

Su reaparición coronó un periodo dramático de 48 horas para la democracia más poblada de América Latina. Él y su familia cruzaron a Argentina por tierra el martes por la noche a las 10:50 p.m., según la autoridad migratoria argentina, y 40 minutos después abordaron un jet privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Esos detalles contradijeron la información proporcionada anteriormente por aliados del político derechista a periodistas en Brasil y Estados Unidos. Personas cercanas a la familia habían dicho al Financial Times y a otros medios que Bolsonaro ya había llegado a Estados Unidos tarde el martes.

El sitio web de noticias argentino Infobae informó que el senador y su familia salieron del país en un Gulfstream G400. El mismo avión despegó de Ecuador el miércoles por la mañana y cruzó el Mar Caribe rumbo a Miami, según el sitio web de rastreo de vuelos FlightAware.

La policía federal de Brasil canceló los pasaportes de Bolsonaro después de que este no cumpliera con el plazo para entregar los documentos de viaje antes del martes por la mañana. Los aliados no habían podido comunicarse con él, mientras aumentaban las dudas sobre su paradero durante todo el día.

La votación presidencial de desempate en Brasil estuvo marcada por la controversia después de que un juez de la Corte Suprema decretara una extensión de última hora en la votación por dos horas, tras una solicitud del Partido de los Trabajadores de Lula en medio de quejas sobre problemas con el transporte público.

Tras el resultado, Bolsonaro criticó la decisión, a pesar de que su propio Partido Liberal había pedido que las casillas electorales permanecieran abiertas en zonas específicas afectadas por fuertes lluvias.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump se hizo eco de tales críticas al afirmar que había indicios de que la elección había sido “amañada” (rigged). Trump también dijo que había escuchado que Bolsonaro estaba en Argentina y que “aprobaría” su llegada a Estados Unidos.

Los problemas legales de Bolsonaro se originan en dos investigaciones policiales separadas. Una concierne a sus vínculos con el supuesto autor intelectual del colapso de un banco por 10 mil millones de dólares. La otra involucra un presunto lavado de dinero entre Bolsonaro y un amigo. Él niega haber cometido delito alguno.

Los partidarios afirman que el candidato presidencial derrotado es víctima de persecución política. El juez de la Corte Suprema que exigió el pasaporte de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, también condenó a su padre el año pasado y es una figura de odio para la derecha brasileña.

El mayor de los Bolsonaro cumple una sentencia de 27 años, actualmente en casa por motivos de salud, por planear un golpe de Estado tras perder una elección frente a Lula en 2022. El hermano menor de Flávio Bolsonaro, Eduardo, fue condenado este año por intentar interferir en el juicio de su padre y actualmente vive en Texas.

Rogério Marinho, senador que coordinó la campaña de Bolsonaro, declaró el martes que no había sido informado previamente sobre la decisión del candidato de huir del país y que se sentía sorprendido. Sin embargo, dijo que lo “entendía” porque “se ha cometido una serie de abusos contra los ciudadanos”.

Marinho señaló que la policía federal había presentado una solicitud para el pasaporte de Bolsonaro apenas siete minutos después de que se anunciara el resultado electoral.

Lula, quien celebró su cumpleaños número 81 el martes, calificó la salida de Bolsonaro de “vergonzosa”. “Qué clase de conciencia culpable debe tener un ciudadano cuando acaba de perder una elección y tiene que irse del país”, expresó, añadiendo que la familia Bolsonaro trata a Brasil como si fuera su “segunda casa”.