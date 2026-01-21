Los recientes movimientos en la participación accionaria de Grupo Televisa comienzan a marcar un nuevo rumbo estratégico para la compañía, con un giro cada vez más claro hacia el negocio de telecomunicaciones, en un mercado donde jugadores como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego parten con una posición más sólida. En ese contexto, la participación de David Martínez emerge como un factor clave.

La semana pasada, la empresa informó que J.P. Morgan Chase incrementó su participación accionaria de 4.20% a 5.5%, con un total de 140.93 millones de acciones de la serie CPO, de acuerdo con un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Sin embargo, el foco del mercado se concentra en Fintech Holdings, firma financiera propiedad de David Martínez, que en septiembre de 2014 elevó su participación a 7.8%, equivalente a 208.73 millones de títulos de la serie CPO.

Para Amín Vera, director de inversiones de INVALA Family Office, este movimiento tiene una lectura estratégica más profunda, ya que el empresario no invierte en “cualquier cosa”, y parte de la decisión se explica por la reconfiguración del grupo tras la escisión de Ollamani, que concentró los activos vinculados al fútbol, como el Club América, el Estadio Azteca, el negocio editorial y PlayCity.

“Televisa ya es un play 100% de telecomunicaciones (...) tienen todavía en la panza el 40% de TelevisaUnivisión, pero la verdad es que cualquier inversión institucional está más enfocada en la parte de Izzy”, mencionó.

Ni frente a Slim ni Salinas

Aunque David Martínez es conocido por comprar empresas en quiebra o con problemas financieros para reestructurarlas, para el estratega esto no implica que la televisora atraviese por conflictos financieros; sin embargo, advirtió que “sí es de todos los grandes jugadores de Telcos en México con una posición más débil”.

“No han sabido presentar una competencia real ni para Total Play ni, por supuesto, a Slim”, dijo.

David Martínez es un empresario mexicano fundador de Fintech Advisory; además, es accionista de Banco Sabadell, y ha sido miembro consejero de empresas como Alfa, Vitro, Cemex e ICA Tenedora.

Un mes después del aumento en la participación accionaria de Martínez, Emilio Azcárraga dejó la presidencia del grupo en medio de una serie de acusaciones vinculadas a la FIFA, un episodio que sumó ruido al perfil corporativo de la empresa.

En diciembre pasado, Fitch Ratings degradó la calificación de Grupo Televisa a un escalón por debajo del grado de inversión, lo que implica un nivel de riesgo crediticio moderado.

“Por el historial que tiene David Martínez, esa no es una compra buscando hacer un trade accionario, es una compra tratando de ganar mayor control accionario sobre la empresa”, mencionó Vera.

Acciones castigadas, pero con potencial

Desde el frente bursátil, Brian Rodríguez, analista en Monex, explicó que estos movimientos responden a una expectativa más favorable para la emisora.

“Están viendo oportunidades de inversión porque Televisa viene de una caída bastante significativa, respecto a sus máximos históricos versus los niveles actuales”, señaló.

Desde junio de 2015, las acciones de la compañía, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, mantienen una tendencia descendente que las llevó desde niveles cercanos a 123 pesos por título hasta 10.93 pesos al cierre del 20 de enero.

“En términos de evaluación, da cierto abaratamiento, cierto descuento respecto a su historia, también respecto al sector y es algo que también para los gestores, pues implica compras de oportunidad”, dijo Rodríguez.

Para el analista, tanto el movimiento de J.P. Morgan como la compra de la participación minoritaria de Emilio Azcárraga, por parte de Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, no buscan controlar la empresa ni obtener un asiento en el consejo.

Actualmente, los principales accionistas institucionales de Grupo Televisa se encuentran Fintech Holdings, J.P. Morgan Chase, Gamco Investors y BlackRock, de acuerdo con datos de Investing.