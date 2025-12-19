Al cierre del tercer trimestre del año, Televisa reportó una pérdida neta de 1,911 millones de pesos.

La calma parece volver a Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Tras varios meses con precios por debajo de los 10 pesos por acción, los títulos de la televisora mexicana alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas. Analistas consultados por El Cronista coinciden en que el Mundial de Futbol 2026 podría incidir de forma positiva en el desempeño de la emisora.

En la jornada de este jueves, las acciones de la empresa controlada por la familia Azcárraga avanzaron 2.60% para cerrar en 11.41 pesos por unidad. Durante la sesión, incluso tocaron un máximo de 52 semanas de 11.49 pesos, niveles no observados desde junio de 2024, de acuerdo con datos de Investing.

“El movimiento obedece al tema del Mundial y a la expectativa que genera en términos de atracción de publicidad”, explicó Gustavo Fuentes, analista bursátil independiente.

Un punto de inflexión para Televisa

En lo que va del año, las acciones de Televisa acumulan un repunte de 66.28%, al pasar de 6.91 a 11.41 pesos por título, contrastando con la pérdida acumulada en 2024 de 38%, según cifras de Investing.

“Televisa ha tenido un muy buen 2025 en términos del desempeño de su acción; ha sido una de las emisoras más ganadoras”, señaló Brian Rodríguez, analista bursátil de Monex.

Para el estratega, el avance del precio refleja el interés de inversionistas locales y extranjeros por el mercado mexicano, donde el principal índice accionario, el S&P/BMV IPC, acumula un alza cercana a 50% en dólares.

A ello se suma que la empresa podría estar acercándose a un punto de inflexión tras una serie de eventos adversos, entre ellos la acelerada pérdida de suscriptores en su negocio de televisión de paga Sky, así como diversos problemas legales en Estados Unidos.

Al cierre del tercer trimestre del año, Televisa reportó una pérdida neta de 1,911 millones de pesos, afectada también por un menor dinamismo en su división de contenidos.

El reporte financiero a septiembre detalla que los ingresos disminuyeron 4.8% anual, hasta 14,627 millones de pesos. “Esta disminución fue originada principalmente por la caída de los ingresos en Sky”, indicó la emisora en su informe enviado a la BMV.

“Estos retos han estado presentes durante 2025, pero hacia 2026 podría encontrarse un punto de inflexión”, consideró el analista de Monex. “Parecería que las principales corredurías internacionales comienzan a ver cierto potencial de crecimiento para la emisora”.

Inyección del Mundial de Fútbol 2026

Rodríguez agregó que, en general, se espera un mayor crecimiento económico el próximo año, lo que podría traducirse en márgenes operativos más rentables. “Eso nos hace pensar que la empresa aún podría ofrecer niveles de rentabilidad más atractivos”, dijo.

Durante el año pasado, Televisa enfrentó una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con la FIFA, derivada de presuntos sobornos vinculados a la obtención de los derechos de transmisión de los Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030.

A este contexto se suma que Fitch Ratings recortó recientemente la calificación crediticia de Televisa a ‘BB+’ desde ‘BBB-’, con perspectiva estable.

“Fitch espera que los ingresos de Televisa continúen disminuyendo en 2025 y 2026, con ingresos al cierre de 2025 cercanos a los 59,000 millones de pesos, lo que implicaría una caída anual de 5.1% en términos comparables”, señaló la agencia calificadora.

Pese a ello, Monex considera que el actual nivel de precios representa una oportunidad de compra, apoyada también en una esperada mejora en el desempeño de su plataforma de streaming ViX. “Parece que comienza a ganar participación de mercado y a mostrar una mayor rentabilidad”, explicó Rodríguez.

Asimismo, se anticipa que el Mundial de Fútbol 2026 impulse la inversión publicitaria para la empresa y contribuya a una menor desconexión de suscriptores en Sky.

“Todo esto podría abrir nuevas oportunidades comerciales, generar sinergias y, al mismo tiempo, mayor valor tanto para la compañía como para los inversionistas”, concluyó el analista.

De acuerdo con el consenso de economistas que siguen a Televisa, se espera que alcance un precio de 20.13 pesos por unidad, equivalente a un incremento de 76.42% para los próximos 12 meses. Asimismo, cinco analistas recomiendan Mantener y dos Comprar, de acuerdo con información de Bloomberg.