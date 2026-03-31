El Grupo Ollamani, controlador del Club América, anunció la contratación de un crédito por 468 millones de pesos para financiar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la remodelación del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, rumbo al Mundial de 2026. Este financiamiento del club basado en el barrio de Coapa de la Ciudad de México, forma parte de un crédito simple previamente firmado con Grupo Financiero Banorte por 2,100 millones de pesos, con un plazo de 12 años vigente desde marzo de 2024. De acuerdo con su reporte financiero al cierre de 2025, la compañía ha realizado diversas disposiciones del crédito: una primera por 550 millones de pesos, seguida de 500 millones en junio, 280.7 millones en octubre y 352 millones en diciembre. Los pagos de intereses correspondientes iniciarán en febrero de 2027. La empresa detalló que el crédito está respaldado por activos otorgados en garantía a favor de Banorte, con el objetivo de asegurar el pago tanto de intereses como del principal. El pasado 28 de marzo, el estadio reabrió sus puertas tras 20 meses de remodelación, con una inversión estimada en 300 millones de dólares, durante el partido amistoso entre México y Portugal. Según Mike Arriola, titular de la Federación Mexicana de Fútbol, la renovación del inmueble permitirá garantizar la viabilidad del fútbol mexicano durante los próximos 30 años. Entre las mejoras destacan el aumento del aforo a 87,500 espectadores, la instalación de un sistema de sonido con 500 bocinas y la incorporación de 270 cámaras de videovigilancia. En términos de inversión, Grupo Ollamani reportó un gasto de 927.8 millones de pesos en 2025, cifra superior a los 787.5 millones registrados el año previo.