Grupo Televisa se lanza a la nueva era de la digitalización al confirmar que trabaja en esquemas para monetizar su contenido en TikTok, una plataforma donde la compañía reconoce tener altos niveles de audiencia, pero aún con ingresos limitados. Durante su llamada con analistas, la empresa dijo que mantiene conversaciones con la red social para capturar valor económico del contenido que ya circula en ese ecosistema, particularmente en formatos de corta duración. “Estamos generando mucho engagement, estamos trabajando con esas plataformas en términos de monetización”, explicaron directivos de la televisora mexicana. La estrategia se apoya en el crecimiento acelerado de las llamadas “micro novelas”, un formato diseñado para el consumo digital rápido y que ha ganado tracción en plataformas móviles. De acuerdo con la compañía, este tipo de contenido ya se distribuye en VIX, pero también se ha expandido hacia redes sociales donde, explicaron, han observado un buen recibimiento. La nueva búsqueda de Televisa responde al cambio de los usuarios que buscan formatos digitales y móviles, pero al mismo tiempo, en un momento donde la televisora reporta una caída en la publicidad tradicional. La alianza con TikTok se explica en términos “monetarios”. De acuerdo con un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), tan solo en 2024, la plataforma aportó MXN $45,240 millones a la economía mexicana, considerando su derrama directa, los efectos indirectos e inducidos por su presencia en el país. Mientras tanto, las acciones de Grupo Televisa, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntaron 4.12% a 10.34 pesos por unidad (Ciudad de México 10:32 horas); en tanto que su cotización en la Bolsa de Nueva York subían 3.34% a u$s2.32 por título. Al cierre del primes trimestre, Grupo Televisa reportó una caída de 3.07% en los ingresos al pasar de 14,913 millones a 14,512 millones de pesos. La partida financiera fue afectada por una contracción de 24.6% en las entradas vía satelitales. Por otro lado, los ingresos por suscripción y licencias crecieron 15% anual. Al detalle, en EE.UU., aumentaron 12%, impulsados por el crecimiento en DTC, mayores tarifas promedio y mayores ingresos de Hulu Live TV. En tanto que en México, crecieron 28% impulsados por el crecimiento de suscriptores en el nivel premium de VIX, mayores tarifas y una mayor demanda de derechos deportivos. Además, los gastos operativos totales aumentaron 11% (o 5% excluyendo el efecto de la apreciación del peso mexicano), principalmente por mayores inversiones en marketing estratégico y un incremento en costos relacionados con eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mundial de Futbol 2026. La utilidad neta de la televisora mostró un repunte de más de 200% al pasar de 319 millones a 1,031 millones al cierre del primer trimestre de 2026, comparado con el mismo lapso del año previo. Al respecto, la compañía dijo que está acelerando su preparación rumbo al Mundial 2026. Televisa busca aprovechar el torneo para ampliar su base de usuarios, fortalecer el engagement y extender la vida útil del contenido más allá del evento, principalmente en su plataforma VIX. “Hemos logrado importantes avances en la ejecución de nuestra estrategia para la Copa Mundial, que se centra claramente en impulsar la captación de usuarios, ampliar la accesibilidad y mantener la interacción más allá del torneo”, explicaron directivos.