En esta noticia De Televisa a Ollamani

Emilio Azcárraga Jean, accionista mayoritario de Grupo Televisa, acordó la venta de una participación minoritaria de acciones serie “A” de la compañía a Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, dos de los ejecutivos más cercanos al empresario y figuras clave en la estructura directiva del grupo.

A través de un comunicado difundido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el conglomerado de medios detalló que la operación se realizará en partes iguales, por un total de 26,332 millones de acciones, aunque precisó que la transacción aún está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones y autorizaciones regulatorias, entre ellas la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

De concretarse la operación, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia adquirirían 13,166 millones de acciones serie “A” cada uno, equivalentes a un monto aproximado de MXN $963 millones por persona, es decir, 1,926 millones de pesos en conjunto, de acuerdo con documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Actualmente, Azcárraga Jean mantiene alrededor de 58,850 millones de acciones serie “A”, lo que representa cerca del 45% del total de los títulos de esta clase. El resto de la participación corresponde a Eduardo Tricio Haro, según datos de MarketScreener.

De Televisa a Ollamani

Este movimiento accionario se da en un contexto de reacomodos relevantes dentro del portafolio de activos de Azcárraga Jean. Se trata del segundo ajuste patrimonial dado a conocer en la semana, luego de que se informara la venta del 49% de la participación en el Club América y en el Estadio Banorte (antes Azteca) al fondo de capital privado estadounidense General Atlantic, operación que valora el activo en alrededor de u$s 490 millones.

Asimismo, en días recientes se dio a conocer que el empresario incrementó cerca de 40% su participación en Grupo Ollamani, el holding encargado de administrar al Club América, una de las franquicias deportivas más valiosas del país.

Las transacciones reflejan una estrategia de reorganización accionaria y focalización de activos, en un momento en el que los negocios de medios, entretenimiento y deportes alistan sus estrategias para aprovechar el Mundial de Fútbol 2026 y explotar los recursos poco explorados.