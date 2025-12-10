Grupo Televisa, la mayor televisora de México, sufrió un recorte en su calificación crediticia por parte de Fitch Ratings, como resultado de una menor generación de ingresos y rentabilidad, derivada principalmente de la pérdida de usuarios en su negocio de televisión de paga.

La agencia degradó la nota de “BBB-” a “BB+”, un escalón por debajo del grado de inversión, lo que implica un nivel de riesgo crediticio moderado para la compañía.

De acuerdo con Fitch, el ajuste responde a un desempeño operativo inferior a lo esperado para 2025, impulsado por una caída de suscriptores mayor a la prevista, especialmente en el segmento Sky, en un entorno de mayor competencia en México y un deterioro estructural del modelo de TV de paga a nivel global.

El informe también advierte un elevado nivel de apalancamiento, por encima de los umbrales de sensibilidad negativa, así como mayores gastos destinados a mejorar la experiencia del cliente y reducir la deserción, factores que han presionado el flujo de efectivo libre de la empresa.

Televisa con claroscuros

Fitch estima que los ingresos de Televisa disminuirán 5.1% en 2025, hasta MXN $59,000 millones, mientras que el EBITDA caería 5.7% al cierre del año.

Aunque la calificadora espera una mejora en los márgenes de EBITDA, que alcanzarían 34.6% hacia finales de 2025 por eficiencias de costos y sinergias, estos niveles se mantienen por debajo de sus previsiones previas, que contemplaban ingresos por MXN $65,800 millones y un EBITDA de MXN $22,800 millones, principalmente por la acelerada pérdida de suscriptores, en particular en Sky.

En contraste, el segmento de cable muestra un crecimiento “modesto” de usuarios durante 2025, desde los niveles mínimos observados en el tercer trimestre de 2024.

Pese al deterioro en el negocio de TV de paga, Televisa mantiene su liderazgo en el mercado. Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que, al cierre de marzo de 2025, la compañía conserva una participación de mercado de 57.4% en televisión de paga y ocupa el segundo lugar en banda ancha fija con 21%.

La sombra de AT&T

Este ajuste en la calificación ocurre en un contexto estratégico relevante: la empresa ha mostrado interés en adquirir la operación de AT&T en México, en una transacción estimada en alrededor de u$d 2,000 millones.

Ambas compañías han tenido una relación previa, particularmente en el negocio de televisión satelital. En abril de este año, AT&T concretó la venta de su participación en Sky México, con lo que Televisa pasó a controlar el 100% de la compañía.

La operación está prevista para pagarse entre 2027 y 2028 e incluye la designación de Francisco Valim como nuevo director general ejecutivo de Sky, según un comunicado enviado por Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores.