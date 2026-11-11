En cualquier día dado, es probable que los mexicanos batallen para evitar el imperio de negocios de Carlos Slim.

¿Prenden la luz? El gas para generarla pudo haber viajado a través de sus tuberías. ¿Manejan hacia el sur de la Ciudad de México? Puede que vayan por su autopista de cuota. ¿Hacen una llamada desde un teléfono celular? Incluso si no están en su red, su rival utiliza una pequeña cantidad de sus torres. Es muy probable que su casa tenga cableado tendido por él.

La influencia de Slim se extiende por la economía mexicana como la de pocos multimillonarios en países grandes de todo el mundo. Los intereses del huraño empresario de 86 años van desde América del Sur hasta Austria, y en algún momento fue el mayor accionista de The New York Times. Sin embargo, fue su dominio en las telecomunicaciones mexicanas a través de su gigante América Móvil lo que lo convirtió en el hombre más rico del mundo entre 2010 y 2013.

Todo esto conduce a que la noticia del mes pasado, sobre la venta de su principal competidor, la firma estadounidense AT&T, de su negocio en México, no sea del todo sorpresiva. La pregunta es: ¿quién querría comprarlo y hacerle frente?

Aquí es donde entra en escena David Martínez, uno de los inversionistas más poderosos de México. Aun entre un grupo de multimillonarios a los que les gusta mantener un perfil bajo, él es inusualmente discreto. El financiero nacido en Monterrey, quien también cuenta con ciudadanía británica, es dueño de Fintech Advisory, firma que ha invertido en deudas en crisis en lugares que van desde Pakistán hasta Venezuela.

Descrito como “misterioso” en la prensa mexicana, alguna vez se reportó que Martínez compró una pintura de Jackson Pollock por 140 millones de dólares y uno de los departamentos más caros de la ciudad de Nueva York a principios de la década de 2000.

“Muy exitoso pero también muy privado… casi como un fantasma”, señaló un ejecutivo mexicano. Otro afirmó que era “despiadado”.

Su incursión en las telecomunicaciones mexicanas comenzó hace mucho tiempo, pero su apuesta grande reciente fue tomar una participación minoritaria en la cadena de televisión Grupo Televisa, la cual a su vez posee una participación importante en Univision, la cadena en español más grande de Estados Unidos. Crucialmente, Martínez ya posee una gran participación accionaria en Telecom Argentina, que compite con Slim en Sudamérica.

Ahora, él y Televisa han desembolsado un total combinado de 2,000 millones de dólares por el antiguo negocio de AT&T en México, el cual cuenta con más de 24 millones de suscriptores y 4,400 millones de dólares en ingresos anuales. Está en juego el mercado de telecomunicaciones, que el año pasado valió unos 35,000 millones de dólares, y cuyo segmento más grande corresponde a la telefonía móvil.

Varios analistas del acuerdo describieron la lógica en tres puntos: primero, un precio económico de apenas 2,000 millones de dólares por una empresa que ha invertido más de 10,000 millones de dólares a lo largo de 12 años. AT&T había estado bajo presión por parte de sus accionistas durante años para volver a enfocarse en su negocio principal. “El precio es increíble”, apuntó Jorge Fernando Negrete, fundador de Digital Policy and Law Group.

Segundo, Televisa puede ahora ofrecer el llamado “cuádruple play” de banda ancha, línea fija, telefonía móvil y televisión de paga, categoría de la cual Slim ha estado excluido hasta ahora por los reguladores.

Tercero, Martínez ya cuenta con experiencia compitiendo contra Slim. Telecom Argentina, un antiguo operador estatal establecido, se enfrenta a Claro, la filial de Slim.

La infraestructura de México está muy rezagada en comparación con otras economías importantes, indicó Negrete, pues apenas ahora comienza el proceso para llevar a cabo una subasta de espectro dedicada a la tecnología 5G. Las velocidades promedio de descarga móvil son deficientes, de apenas 47.7 Mbps, lo que ubica al país en el puesto 81 a nivel mundial y casi seis veces más lento que São Paulo en Brasil, según datos de la empresa de investigación Ookla.

No obstante, competir exitosamente contra Slim es una tarea titánica. Múltiples empresas poderosas, como la española Telefónica, han intentado ganar una participación de mercado significativa y han fracasado. Incluso Televisa ha batallado en el pasado. A Slim se le ha cuestionado al respecto en muchas ocasiones a lo largo de los años; su respuesta ha sido que, si alguien quiere intentar competir, debería invertir tanto como su empresa lo hace e intentarlo.

Los problemas internos de AT&T tampoco son sencillos. Sus márgenes de ganancia son sumamente reducidos. Sin embargo, es posible que Martínez decida no optar por una competencia de precios agresiva contra Slim, al menos al principio. “Creo que se van a consolidar y a construir lealtad en el cliente”, consideró Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, una consultora de telecomunicaciones en la Ciudad de México.

Para México, la venta de AT&T representa sin duda un momento clave. La llegada de la compañía estadounidense al país constituyó el punto más alto de un paquete de reformas económicas radicales impulsadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Su salida marca un retroceso adicional en aquella visión para México.

“No pinta para que una firma extranjera regrese al mercado mexicano”, advirtió Piedras. “Aquí, si no te gusta la comida picante, parecería que no sabes jugar el juego de las telecomunicaciones”.