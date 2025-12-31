Totalplay, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, fue fundada en 1989 y ofrece servicios de telefonía fija, televisión restringida e internet de banda ancha.

En un contexto marcado por controversias en torno a Ricardo Salinas Pliego —derivadas de disputas fiscales y recientes presiones sobre la calificación crediticia de algunos de sus negocios—, la agencia Moody’s reafirmó las calificaciones de Totalplay y destacó la solidez financiera y la ventaja competitiva de la empresa frente a otros participantes del sector.

A través de un comunicado, la calificadora ratificó la nota crediticia de corto plazo “A-1″, lo que refleja una alta capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo.

Moody’s explicó que la calificación se sustenta en el crecimiento sostenido de los ingresos de la empresa de telecomunicaciones, que alcanzaron 44,871 millones de pesos acumulados al cierre del tercer trimestre de 2025, así como en una expansión constante de 19.1% desde 2020. A ello se suma la mejora en la rentabilidad (EBITDA), cuyo margen pasó de 37.5% a 46.9%.

Las fortalezas de Totalplay

La agencia también destacó que Totalplay mantiene un crecimiento orgánico que se ha traducido en una mayor participación de mercado, respaldada por bajos niveles de desconexión, un incremento en la demanda de servicios de datos y mayores velocidades de descarga.

“La calificación también considera su extensa red integrada exclusivamente por fibra óptica, la cual le proporciona una ventaja competitiva frente a otros participantes del mercado, reflejada en menores tasas de desconexión y un mayor ingreso promedio por usuario (ARPU)”, señaló Moody’s.

De acuerdo con la calificadora, estos factores podrían respaldar una mejora en la nota crediticia en caso de que la compañía decida emitir deuda de mayor plazo.

Riesgos de competencia

No obstante, Moody’s advirtió que el agresivo plan de apalancamiento, junto con las elevadas inversiones de capital requeridas para la expansión de la red y el mantenimiento del inventario de decodificadores, representan riesgos relevantes. A ello se suman la creciente fragmentación de la audiencia y la penetración de nuevas tecnologías en el mercado.

Actualmente, Totalplay concentra alrededor del 19% del mercado. Si bien mantiene una ventaja competitiva por su infraestructura de fibra óptica, la agencia señaló que competidores como Telmex, Izzi y Megacable están realizando inversiones significativas para modernizar sus redes, lo que podría reducir esta ventaja en el mediano plazo.

Totalplay, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, fue fundada en 1989 y ofrece servicios de telefonía fija, televisión restringida e internet de banda ancha, además de soluciones de telecomunicaciones para el segmento empresarial.

La compañía opera a través de dos líneas de negocio. El segmento residencial, que incluye servicios de doble play y triple play para hogares y pymes, representó 83.6% de los ingresos en 2024 y al cierre del tercer trimestre de 2025 alcanzó una base de 5.4 millones de clientes.

Por su parte, el segmento empresarial —dirigido a compañías privadas y entidades gubernamentales— reportó hasta septiembre de este año una base de 52,321 clientes y la prestación de más de 176,000 servicios.