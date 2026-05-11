La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reconoció que algunos activos de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) podrían resultar estratégicamente atractivos para el grupo, en un momento en que el mercado bursátil mexicano muestra señales de reactivación tras varios años de baja actividad. En entrevista con El Cronista, Juan Manuel Allende, director general adjunto de Mercados e Información de la BMV, señaló que ciertos segmentos del negocio de BIVA podrían ser de interés, aunque advirtió que una integración más amplia enfrentaría posibles obstáculos regulatorios y de competencia. “Cencor compite con Bolsa, digamos BIVA, que compite en negocio de listado y negociación, ese podría ser”, dijo Allende al ser cuestionado sobre la posibilidad de adquirir alguna parte relacionada con BIVA. Las declaraciones ocurren mientras el futuro de Cencor —matriz de BIVA— permanece bajo atención del mercado. De acuerdo con información del CKD, Liv Capital, principal accionista de Cencor con una participación cercana a 60%, amplió el año pasado por un año adicional el vencimiento del certificado, ahora previsto para el 19 de diciembre de 2026. El vehículo de inversión fue listado en 2018 y, como parte de su estructura, contempla la desinversión gradual de activos una vez alcanzada su maduración, ya sea mediante venta a terceros, colocaciones en bolsa u ofertas de adquisición. En este contexto, María Ariza, directora general de BIVA, dijo recientemente a Bloomberg que la institución ha recibido interés “serio” de potenciales compradores. BIVA forma parte de Cencor, grupo financiero que opera negocios similares a los de Grupo BMV a través de firmas como Enlace —corretaje interbancario—, PiP —soluciones de valuación— y el Mercado Electrónico Institucional (MEI). Según Bloomberg, Ariza señaló que el interés de posibles compradores se ha concentrado tanto en BIVA como en otros activos financieros de Cencor. Allende reconoció que cualquier operación relacionada con la otra bolsa podría enfrentar revisiones regulatorias vinculadas a competencia económica. Incluso una eventual adquisición de otros activos de Cencor podría implicar análisis regulatorios adicionales, dijo. Las declaraciones se producen en medio de un mayor dinamismo del mercado bursátil mexicano, con crecimientos de doble dígito en emisiones de deuda de largo plazo en la BMV y una fuerte apuesta tecnológica por parte del grupo. “Estamos previendo una inversión récord de MXN $500 millones, más o menos”, señaló Allende. La inversión contempla la modernización de plataformas de capitales, derivados y post-trading con tecnología de Nasdaq. Según el directivo, la actualización permitirá incorporar nuevos productos y elevar la capacidad transaccional del mercado mexicano durante los próximos tres años.