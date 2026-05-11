El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para el lunes 11 de mayo. Los habitantes de la República Mexicana deberán tomar todos los recaudos en medio del pronóstico de diluvio que se espera para el transcurso de la jornada. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó el avance de una tormenta que podría provocar severos estragos, incluida una acumulación de hasta 250 mm de agua. A partir del lunes, el SMN advierte por el frente frío núm. 50, que se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano, con la corriente en chorro subtropical y aunado a inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales torrenciales en algunos estados: A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noroeste y occidente del territorio nacional; además de lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán. Simultáneamente, la masa de aire frío asociada al frente originará rachas de viento en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. El SMN emitió una serie de advertencias ante los estragos que podrían llegar a registrarse durante el transcurso de las próximas horas. Las lluvias fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por otro lado, las rachas de viento fuertes, como las de 70 km/h que se esperan en algunos estados (Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, entre otros) podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública. Pronóstico de lluvias a partir del 11 de mayo de 2026