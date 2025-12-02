Los contribuyentes con Certificado de Sello Digital restringido enfrentan una última advertencia del SAT

Los contribuyentes con Certificado de Sello Digital restringido enfrentan una última advertencia de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, que recordó que la ausencia de aclaraciones podría derivar en sanciones severas. La autoridad enfatizó que “la restricción no atendida dejará sin efectos el CSD”.

El SAT señaló que el CSD es crucial para la operación fiscal diaria, ya que “por medio de ellos, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita”, garantizando autenticidad e integridad documental.

SAT endurece medidas por CSD restringido

El SAT alertó que, si no se presenta la aclaración correspondiente, “la autoridad dejará sin efectos el CSD en un plazo máximo de 40 días hábiles”, generando afectaciones directas a la emisión de facturas. La dependencia solicita cumplir estrictamente horarios establecidos.

La institución recordó que las aclaraciones solo se consideran válidas dentro del horario oficial. El organismo precisó que “de lo contrario, se tendrá por presentada al día hábil siguiente”, lo que puede retrasar la reactivación del sello digital.

Restricción sin aclaración provoca la anulación del CSD.

Aclaraciones deben presentarse en días y horarios hábiles.

La cancelación impide emitir facturas electrónicas.

El SAT puede solicitar información adicional en cinco días.

CSD: procedimiento y obligaciones del contribuyente

Cuando no sea posible adjuntar documentos por tamaño, el SAT indicó que “la fecha válida será aquella en que realices la entrega física”, lo que obliga a gestionar el trámite en oficinas si se presentan limitaciones técnicas.

Documentación voluminosa puede entregarse físicamente.

El SAT puede solicitar evidencia adicional.

Cada resolución requiere su propia aclaración.

Una vez subsanado, el contribuyente puede generar un nuevo CSD.

El SAT también podrá emitir requerimientos posteriores. En estos casos, “la información adicional se agrega en los diez días hábiles siguientes”, manteniendo el mismo folio de referencia para continuar el proceso adecuadamente.