El SAT confirmó que retomará las visitas domiciliarias para supervisar el cumplimiento de obligaciones fiscales en México, un procedimiento que suele generar dudas entre contribuyentes de todo el país.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre operativos masivos “casa por casa”, la autoridad aclaró que las revisiones serán selectivas y solo aplicarán cuando existan indicios de posibles irregularidades.

Estas visitas permiten a la institución verificar domicilios fiscales, movimientos económicos y documentación contable, siempre bajo un marco legal que protege los derechos del contribuyente.

Cómo funcionan las visitas domiciliarias del SAT

El SAT puede acudir al domicilio de cualquier contribuyente cuando existen “motivos fundados”: inconsistencias en declaraciones, discrepancias en facturación o dudas sobre el domicilio fiscal registrado . Estas revisiones no implican operativos masivos, sino auditorías puntuales seleccionadas con base en criterios de riesgo fiscal.

El personal autorizado debe presentar una orden de visita debidamente fundamentada, junto con identificación oficial. El contribuyente tiene derecho a verificar que quien llega realmente trabaje para el SAT mediante el portal oficial.

Durante la visita, se puede examinar contabilidad, bienes o facturas, así como comprobar que los ingresos declarados coincidan con la realidad fiscal.

¿Quiénes pueden recibir una visita del SAT?

El SAT puede realizar visitas domiciliarias tanto a personas físicas como a personas morales cuando detecta señales de riesgo fiscal o irregularidades en su situación. El foco no está en un grupo específico: no hay un régimen obligatorio de asalariados, honorarios, arrendadores, pensionados, jubilados o empresas que “automáticamente” vaya a ser revisado.

La selección depende de criterios objetivos: por ejemplo, inconsistencias en declaraciones, dudas sobre domicilio fiscal, discrepancias en facturación o movimientos financieros que despierten sospechas.

Aunque hay versiones que señalan que podrían revisar casas de adultos mayores, jubilados o pensionados — sobre todo si hay depósitos o trámites inusuales — las autoridades han aclarado que ese grupo no es prioritario, y solo se someterá a revisión en casos excepcionales.

Recomendaciones a tener en cuenta ante una visita del SAT