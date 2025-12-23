Crecen los créditos a personas físicas al cierre de 2024.

Al cierre de 2024, en México se contabilizaron 81.6 millones de créditos a personas físicas, un incremento de 16 por ciento frente a 2023, impulsado principalmente por la colocación realizada por Sofipos digitales, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en su Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025.

El avance del crédito estuvo marcado por la participación de Nu México Financiera, Stori y Klar, que en conjunto colocaron más de 9.4 millones de créditos en el año referido.

Esta cifra representó 73 por ciento de los créditos otorgados por las entidades de ahorro y crédito popular y 95 por ciento del total de créditos dispersados por las Sofipos.

La mayor penetración del financiamiento se reflejó en que por cada 10 mil personas adultas se registraron ocho mil 201 créditos, de acuerdo con el informe del regulador.

Pymes siguen limitadas

En contraste, el crédito dirigido a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) se mantuvo limitado, con 460 mil créditos, lo que evidenció la persistente brecha en el financiamiento empresarial.

Pese al avance de las Sofipos, la mayor parte del crédito continuó concentrada en la banca múltiple, donde Banco Azteca lideró la participación, seguido de BBVA y Banamex. En este segmento, las tarjetas de crédito concentraron el mayor número de operaciones.

Al alza los créditos automotrices

Los créditos automotrices destacaron por ser el producto con el mayor incremento durante 2024 y por registrar el índice de cartera vencida más bajo del sistema.

La desigualdad en el crédito empresarial se mantuvo. Por cada crédito otorgado a grandes empresas en la banca múltiple, se entregaron 0.49 créditos a Pymes, mientras que en la banca de desarrollo la proporción fue de 0.16.

Aunque la banca múltiple otorgó prácticamente la totalidad del financiamiento a grandes empresas, la banca de desarrollo participó con 13 por ciento de la cartera total de estos créditos.

En el plano regional, la Ciudad de México concentró el mayor número de créditos del país, con 15.3 millones, y la alcaldía Miguel Hidalgo encabezó la lista municipal con 5.3 millones de créditos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, la mayor proporción de población con crédito formal se observó en la región Noroeste, con 45 por ciento, mientras que la menor se registró en la región Sur, con 29 por ciento.