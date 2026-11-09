La iniciativa busca reconocer historias de superación, crecimiento y contribución a las comunidades, además del uso de las herramientas financieras que ofrece la institución.

En esta noticia Compartamos Banco busca impulsar microcréditos

Compartamos Banco prepara una edición especial de su Premio Emprendedores, una iniciativa que cumple 20 años y que reconocerá historias de crecimiento de pequeños negocios y microempresarios que utilizan los productos financieros de la institución.

La ceremonia se realizará el próximo 18 de noviembre en el Teatro Royal, en Ciudad de México, y reunirá 20 historias de clientes donde 14 serán nuevos ganadores y tendrá la presencia de seis participantes de ediciones anteriores. Los premios serán divididos entre los usuarios de ConCrédito, Compartamos Banco y Yastás.

“Este año se cumplen 20 años. El premio lo que busca es reconocer y celebrar a aquellos clientes que nos cuentan sus historias”, dijo Alejandro Ávila, director de Beneficios y Cuidado al Cliente de Compartamos Banco, en entrevista con El Cronista.

A lo largo de estas dos décadas, el Premio Emprendedores ha registrado más de 1,000 participantes, de acuerdo con el directivo. La iniciativa busca reconocer historias de superación, crecimiento y contribución a las comunidades, además del uso de las herramientas financieras que ofrece la institución.

El Premio Emprendedores busca poner el foco en pequeños negocios que han conseguido consolidar sus operaciones, generar empleos o ampliar su presencia en sus comunidades.

“Lo que busca al final del día es acercar e inspirar a otras personas”, explicó Ávila.

Entre las historias que recordó está la de Don Ramiro, quien inició un negocio de botanas llamado ‘Bananitas’ y posteriormente desarrolló una ruta logística para distribuir sus productos en diferentes tiendas de Veracruz.

Compartamos Banco busca impulsar microcréditos

El proceso de selección del premio comienza con los promotores y asesores de Compartamos Banco, quienes identifican historias entre los clientes que visitan. Posteriormente, un comité integrado por representantes de distintas áreas de Gentera revisa las postulaciones y selecciona a los contendientes. El proceso incluye una etapa de votación.

Ávila explicó que la oferta financiera de Compartamos Banco incluye créditos grupales e individuales, financiamientos adicionales y seguros para atender distintas necesidades de los emprendedores.

El crédito puede utilizarse para financiar oportunidades de crecimiento, mientras que los seguros buscan ofrecer protección ante imprevistos.

El directivo destacó que el acompañamiento es relevante para un segmento que todavía enfrenta retos relacionados con la educación financiera y el acceso a servicios bancarios.

“Todo empieza desde el crédito. Puede ser un crédito grupal o un crédito individual, pero después se complementa con una oferta”, explicó.