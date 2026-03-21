El conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán y el impacto que tiene en los precios internacionales del petróleo y la gasolina, obligaron a la Secretaría de Hacienda a poner un estímulo fiscal de MXN $1.61 por litro a la gasolina Magna. De acuerdo con un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo fiscal para la gasolina Magna equivale a 24.08% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y esta es la primera vez que este combustible tiene un descuento en el impuesto desde abril de 2025. El precio internacional del WTI cerró la semana en 98.30 dólares por barril, un avance superior a 40% desde el 27 de febrero que inició el conflicto internacional. El estímulo fiscal es aplicado por la Secretaría de Hacienda para cumplir con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se estableció que el precio de la gasolina Magna se mantendrá por debajo de MXN $24 pesos en 96% de las gasolineras del país, que pertenecen a la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo). “Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, anunció la mandataria la semana pasada. Además, la gasolina Premium también tendrá un estímulo fiscal de MXN $0.42 por litro, lo que equivale a 7.47%. El diésel también contará con un estímulo fiscal la siguiente semana, siendo este combustible el que tendrá el mayor descuento fiscal, para evitar un alza en el precio al público. De acuerdo con el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el descuento al IEPS que se cobra por este combustible es de 61.8%, para alcanzar MXN $4.55 por litro durante la semana entrante.