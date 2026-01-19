En esta noticia Es normal negociar de forma bilateral

La revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no implica que el acuerdo comercial tripartito esté en riesgo y es un mecanismo previsto desde el diseño original del nuevo marco de libre comercio entre las tres naciones, afirma la American Chamber of Commerce de México (AmCham).

Guillermo Bernal, director de Asuntos Públicos de AmCham, comentó que la revisión de este acuerdo, cuyo proceso de consultas inició en septiembre del año pasado, no implica la expiración del mismo, sino que es un mecanismo previsto para evaluar y ajustar el acuerdo.

El acuerdo firmado en noviembre de 2018 incluye la revisión del marco regulatorio de forma periódica, y la revisión formal dará inicio el 1 de julio de este año.

“Es importante entender los tiempos. Si en esta revisión no se alcanza un acuerdo este año, el proceso simplemente se recorre al siguiente. Y aun si eso ocurriera, el Tratado tiene un horizonte largo: hay varios años por delante para seguir revisándolo sin que deje de estar vigente. No hay ningún indicio de que en el corto plazo el TMEC vaya a romperse o a convertirse en acuerdos bilaterales aislados”, aseguró el representante de la AmCham.

En este sentido, Bernal aseguró que para modificar la naturaleza trilateral del acuerdo tendría que pasar por procesos formales, incluso legislativos, que hoy no están sobre la mesa.

“El T-MEC es el vehículo adecuado para seguir potenciando la competitividad de Norteamérica; la revisión es una oportunidad para actualizar y ajustar, tomando en cuenta las necesidades de los tres países y las dinámicas de la economía global”, aseguró.

Guillermo Bernal aclaró que una parte del proceso que se lleva a cabo es la negociación bilateral de temas específicos y es una situación normal por la naturaleza de las economías.

“Algunos temas afectan más a un país que a otro: México y Canadá no tienen exactamente los mismos retos, ni con los mismos sectores, y eso explica que ciertas conversaciones se den entre dos países y no necesariamente entre los tres”, detalló.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En este mismo sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió evitar especulaciones sobre el resultado final en la revisión del TMEC.

“Con el gobierno de Estados Unidos tenemos conversaciones, tenemos pláticas. Aún no inicia formalmente la revisión; tiene que iniciar ya muy pronto, y se tiene hasta junio de este año. Y, por supuesto, nosotros queremos que se cierre bien, por la certeza de las inversiones para nuestro país”, aseguró en su conferencia diaria.

“En el momento que se formalice la revisión, evidentemente va a haber mucho mayor certeza. Y nosotros somos muy positivos en el sentido de que va a haber un buen acuerdo”, añadió.